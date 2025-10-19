Ünnepi közgyűlés, könyvbemutató és díjátadás a 125 éves katolikus templomban

A csorvási Nagy Szent Teréz katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz spanyol katolikus szerzetesnővér és misztikus gondolkodó, az ő tiszteletére rendezik meg minden évben a csorvási búcsút. Ehhez kapcsolódik hagyományosan a Csorvásiak Baráti Társasága éves, ünnepi közgyűlése is, melyet a katolikus templomban tartottak meg szombaton.

Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke a csorvási búcsú előtt a helyi katolikus templomban megtartott CSBT-közgyűlésen. Fotó: G. P.

Ma már kevesen tudják, hogy a csorvási búcsút Avilai Szent Teréz emlékére is tartják

Kammerer Tibor plébános elmondta, hogy bár Avilai Szent Teréz több mint 500 éve született, nagyon sok írása fennmaradt és bőséges a szellemi és a spirituális hagyatéka.

Bár a történelem átrajzolta a határokat, a sarkaiból fordult ki a világ a két világháborúban, de mindig volt gazdája ennek a templomnak, még az egyházüldözés idejében is. Hitvalló, karakán hívek vigyázták, gondozták és amikor minden reménytelennek látszott, sokan akkor is kitartottak. Nekik köszönhetjük létünket.

Százhuszonöt éve még nem így nézett ki a templom. A közösség takarékoskodott, az utóbbi években pályázott és időről-időre fejlesztett. A templom felszentelésének idején egészen másként ünnepeltek, másként követték az evangéliumot.