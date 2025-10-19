október 19., vasárnap

Nándor névnap

Csorvás

42 perce

Ünnepi közgyűlés, könyvbemutató és díjátadás a 125 éves katolikus templomban

Címkék#vármegyei közgyűlés#csorvási#Molnár Sándor#békesség#önkormányzat#tisztelet

Harminchét évvel ezelőtt, 1988-ban alakult meg a Csorvásiak Baráti Társasága (CSBT). A civil szervezet hagyományosan az országos hírű csorvási búcsú és kirakodóvásárt megelőző napon tartja ünnepi közgyűlését. A helyszín rendkívüli és különleges, az idén 125 éves katolikus Nagy Szent Teréz Plébániatemplom volt.

Gajdács Pál

A csorvási Nagy Szent Teréz katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz spanyol katolikus szerzetesnővér és misztikus gondolkodó, az ő tiszteletére rendezik meg minden évben a csorvási búcsút. Ehhez kapcsolódik hagyományosan a Csorvásiak Baráti Társasága éves, ünnepi közgyűlése is, melyet a katolikus templomban tartottak meg szombaton. 

Csorvási búcsú
Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke a csorvási búcsú előtt a helyi katolikus templomban megtartott CSBT-közgyűlésen. Fotó: G. P.

Ma már kevesen tudják, hogy a csorvási búcsút Avilai Szent Teréz emlékére is tartják

Kammerer Tibor plébános elmondta, hogy bár Avilai Szent Teréz több mint 500 éve született, nagyon sok írása fennmaradt és bőséges a szellemi és a spirituális hagyatéka. 

Bár a történelem átrajzolta a határokat, a sarkaiból fordult ki a világ a két világháborúban, de mindig volt gazdája ennek a templomnak, még az egyházüldözés idejében is. Hitvalló, karakán hívek vigyázták, gondozták és amikor minden reménytelennek látszott, sokan akkor is kitartottak. Nekik köszönhetjük létünket.

Százhuszonöt éve még nem így nézett ki a templom. A közösség takarékoskodott, az utóbbi években pályázott és időről-időre fejlesztett. A templom felszentelésének idején egészen másként ünnepeltek, másként követték az evangéliumot. 

– Ahogy azonban a világ változott, a közösségünk a nagy közösség részeként próbált alkalmazkodni a kihívásokhoz. A lényeg az Isten tisztelete, a lelkek támogatása és összegyűjtése ugyanaz, a módszer, a nyelvezet, a technikai megoldások újak. Az Örökkévalót hordozzuk ebben az örökké változó világban. 

„A csorvási harangok” a helyi értéktárban

A közelmúltban a „A csorvási harangok” bekerültek a helyi értéktárba, az ezt igazoló oklevelet Dohányos András, Csorvás díszpolgára, a helyi értéktár bizottság elnöke adta át Kammerer Tibornak.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével a csorvási kötődéssel is bíró Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke. Megjegyezte, hogy nagy öröm, hogy a helyi értékeket összegyűjtik és a helyi értéktárban szerepeltetik. 

– Minden település annyit ér, amennyit a múltjából át tud örökíteni és amennyit a jövő nemzedékének át tud adni. Csorvás gazdag történelmi háttérrel rendelkezik. Az, hogy húsz éve város, az az itt élők kitartó munkájának köszönhető. Ezen a vidéken voltak nehéz idők és ennek ellenére kitartottak, építették, szépítették településüket, aminek az lett a vége, hogy várossá avathatták.

Molnár Sándor megjegyezte hozzátette: azt a nyugalmat, békességet, ami Csorváson látszik, sok település megirigyelheti. Ez a nyugalom szigete a település életében fejlődésben is látszik. 

Büszkék lehetnek a csorvásiak, hogy ilyen hagyományaik, történelmük, ilyen kitartásuk van. Kívánom, hogy ez hosszú éveken át megmaradjon, fejlődjön tovább a város, legyen hitélet, legyen hívő a templomukban.

Több programban is részt vettek

Az ünnepi közgyűlésen Kelemen Mihály, a CSBT elnöke megemlékezett Avilai Szent Terézről, majd a szervezet idei programjairól beszélt. Fő eseményük a nagy sikerű retró majális és a szeptemberi Gazdanap volt, utóbbi fő attrakcióját ezúttal is a fogathajtó verseny jelentette. Rendeztek kolbászgyúró versenyt, szerveztek kirándulást Pécsre, jártak a felvidéki testvértelepülésen, Diószegen, a Téli Esték sorozatukon a Csorvásról elszármazott szemészprofesszor asszonyt, dr. Tóth-Molnár Editet látták vendégül. 

Bemutatták az „Otthonunk, Csorvás, a 20 éves város” című kiadványt

Bemutatták az önkormányzat megbízásából a CSBT által kiadott „Otthonunk, Csorvás, a 20 éves város” című könyvet. Baranyainé Imre Julianna, a kötet szerkesztője elmondta, hogy az 50 oldalas kiadványban 155 kép található. A fotók kiválasztásánál az volt a cél, hogy minél többen találják meg magukat, ismerőseiket. 

A kötetben 

  • 30 közösségről (az összes civil szervezet, egyház) és 
  • 13 vállalkozóról olvashatnak. Helyet kaptak benne 
  • az elmúlt évek fejlesztései. Arra törekedtek, hogy Csorvás értékei közül elsősorban 
  • az élő emberi kapcsolatokat mutassák fel. 

A kötetből minden érdeklődő tiszteletpéldányt kapott.

Szabó István, a CSBT alelnöke, a természetvédő tagozat vezetője elmondta, hogy részt vettek a TeSzedd! Programban és a vasút melletti szakaszon, mintegy 20 zsák szemetet szedtek össze. 

Elismerést adtak át

A közgyűlés keretében adták át a csorvási születésű dr. Fehér Dezső, a magyar lovas- és tudományos élet meghatározó alakja által alapított Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány elismerését. Ördög Nándorné Fehér Eszter, a kuratórium elnöke bejelentette, hogy az ösztöndíjat idén Szabó Adél, a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanulója érdemelte ki. 

Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány ösztöndíjasa, Szabó Adél és Ördög Nándorné, a kuratórium elnöke Fotó: G. P.

Végezetül Baráth Lajos polgármester megköszönte a CSBT-nek az önkormányzattal való szoros, eredményes együttműködést. 

 

