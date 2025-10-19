október 19., vasárnap

2 órája

Kitették a megtelt táblát a városban: képeken és videón a hatalmas kirakodóvásár

Címkék#hullámvasút#csorvási#búcsú#piactér#kirakodóvásár

Avilai Nagy Szent Teréz nevét kevesen ismerik, ő az a spanyol katolikus szerzetesnővér és misztikus gondolkodó, akit a csorvási katolikus templom védőszentjének választottak. A csorvási búcsút hagyományosan a névnapja utáni vasárnapon tartják, ami a térség egyik legnagyobb hagyományőrző eseménye.

Gajdács Pál

Már a „nulladik” napon, szombaton nagy volt a forgalom a a 47-es főút csorvási szakaszán, a piactér mellett autók hosszú sora jelezte, hogy a csorvási búcsú megkezdődött. A körhintások már a búcsú estéjén teljes kapacitással működtek, most is talán az egyik adrenalinnövelő, az XXL volt az egyik legnépszerűbb játék. A hagyományos búcsúi attrakciók is helyet követelnek maguknak, a hintások elhozták a hullámvasutat, a gyerekkörhintákat és a megunhatatlan dodzsemet is, utóbbiakból még választék is volt. Céllövöldéből ugyan már messze nincs annyi, mint 20-30-40 évvel ezelőtt, de azért még akad olyan vállalkozó, aki ezzel az attrakcióval próbálja magához vonzani az embereket. A csorvási búcsú idején az éppen idén 125 esztendeje felszentelt Nagy Szent Teréz-templomot is sokkal többen meglátogatják, a délelőtti mise is telt házat vonzott. 

Csorvási búcsú: idén is telt ház a Békés vármegyei kisvárosban
Csorvási búcsú idén is nagy sikert aratott. Fotó: Bencsik Ádám

A csorvási búcsú rengeteg érdeklődőt vonzott

A búcsú közeledtével a hintások, a vásárosok és persze a látogatók is a jó időért könyörögnek, nos, ha nem is volt húsz fok, eső most sem (ahogy a városban már több hete) esett, a nap százágra sütött, az emberek pedig már a délelőtti órákban sűrű sorokban vonultak a Bajcsy-Zsilinszky és a Tompa utcán. Aligha túlzás, ha azt mondjuk, nagyobb volt a kínálat, mint az oly népszerű e-kereskedelmi „piactéren”. A kirakodó vásáron cukorkák, ruházat, játékok, háztartási cikkek, elektronikai eszközök, kézműves termékek a standokon és ha hiszik, ha nem, még könyvárust is felfedezhettünk, de aki szereti, az egyik örök klasszikust, a vattacukrot is megvásárolhatta, többféle ízben. 

Az esemény a közösségi összetartás és a hagyományőrzés miatt is egy jelentős esemény a kisvárosban. Csorvást nem egészen ötezren lakják, de ezen a napon tizenöt-húszezres várossá duzzad, nagyon sok rokon (azok a jó családi ebédek!), barát, ismerős veszi célba. 

A csorvási búcsú és kirakodóvásár

Fotók: Bencsik Ádám

Mindenkinek van személyes emléke

Csorváson mindenkinek van személyes emléke a búcsúról, van – ma már felnőtt – olyan, aki a törökmézet emlegeti, mint olyan finomságot, amit minden évben megvásárolt, van aki a hullámvasutat (amely nem annyira adrenalinnövelő, mint mondjuk a fent említett hinta), melyre később a gyermekeit is felültette. De van olyan is, aki a személyes, váratlan találkozások miatt mindig is nagyon várta, s várja a csorvási alkalmat. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Van, ami örök. A csorvási búcsú ilyen. A múltja több emberöltőnyire tekint vissza, s csak a COVID tudta megtörni egy kis időre, 2020-ban, amikor nem tartották meg. Évekkel ezelőtt azt mondták, hogy már nem olyan nagy, nem látogatják annyian, de ez nem igaz, hiszen Csorvásra – ahogy tavaly, vagy tavalyelőtt – október 19-én is kitehették a „Megtelt! táblát.

 

