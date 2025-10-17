október 17., péntek

Hedvig névnap

14°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Készülnek

1 órája

Akkora lesz a vasárnapi kirakodóvásár, hogy több utcát le kell zárni

Címkék#biztonság#csorvási#búcsú#önkormányzat

A csorvási Teréz napi búcsú és kirakodóvásár rengeteg látogatót vonz a kisvárosba. Azt eseményt idén október 19-én, vasárnap rendezik, s ilyenkor körhintákkal, vásározókkal telik meg a piactér és környéke.

Gajdács Pál

A vásározók már hetekkel korábban lefoglalták helyüket a környező utcákban, ami jelzi a búcsú népszerűségét. 

A vásározók csak szombaton délután négy óra után foglalhatjék el helyüket a csorvási közterületen.
Fotó: Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel Design – Gábriel János 

Az önkormányzat arra kéri a vásározókat, hogy a sátrakat és kellékeket legkorábban szombat délután 16 órától helyezzék ki, mivel akkor zárják le a közterületet.

– Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy vasárnap 6 óra előtt ne foglalja el a közterületet. Amennyiben mégis ott elhelyezett bármilyen sátor vagy kellék van, azt a pénteki és szombati nap folyamán a közlekedés biztonsága érdekében eltávolítjuk – olvasható az önkormányzat közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu