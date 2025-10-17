Akkora lesz a vasárnapi kirakodóvásár, hogy több utcát le kell zárni

A vásározók már hetekkel korábban lefoglalták helyüket a környező utcákban, ami jelzi a búcsú népszerűségét.

A vásározók csak szombaton délután négy óra után foglalhatjék el helyüket a csorvási közterületen.

Fotó: Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel Design – Gábriel János

Az önkormányzat arra kéri a vásározókat, hogy a sátrakat és kellékeket legkorábban szombat délután 16 órától helyezzék ki, mivel akkor zárják le a közterületet.

– Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy vasárnap 6 óra előtt ne foglalja el a közterületet. Amennyiben mégis ott elhelyezett bármilyen sátor vagy kellék van, azt a pénteki és szombati nap folyamán a közlekedés biztonsága érdekében eltávolítjuk – olvasható az önkormányzat közösségi oldalán.