1 órája
Akkora lesz a vasárnapi kirakodóvásár, hogy több utcát le kell zárni
A csorvási Teréz napi búcsú és kirakodóvásár rengeteg látogatót vonz a kisvárosba. Azt eseményt idén október 19-én, vasárnap rendezik, s ilyenkor körhintákkal, vásározókkal telik meg a piactér és környéke.
A vásározók már hetekkel korábban lefoglalták helyüket a környező utcákban, ami jelzi a búcsú népszerűségét.
Az önkormányzat arra kéri a vásározókat, hogy a sátrakat és kellékeket legkorábban szombat délután 16 órától helyezzék ki, mivel akkor zárják le a közterületet.
– Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy vasárnap 6 óra előtt ne foglalja el a közterületet. Amennyiben mégis ott elhelyezett bármilyen sátor vagy kellék van, azt a pénteki és szombati nap folyamán a közlekedés biztonsága érdekében eltávolítjuk – olvasható az önkormányzat közösségi oldalán.
