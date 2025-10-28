október 28., kedd

Előadás

1 órája

17 ezer kilométer után fontos mérföldkőhöz ért a Csacsifogat

Címkék#Weöres Sándor#mérföldkőhöz csacsifogat#Békéscsabai Napsugár Bábszínház#jubileum

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház népszerű előadása 17 ezer kilométer megtétele után fontos mérföldkőhöz ért. A Csacsifogatot immár 200. alkalommal vitték színre.

Licska Balázs

Fontos mérföldkőhöz ért a Békéscsabai Napsugár Bábszínház népszerű előadása, a Csacsifogat. A 200. előadást Szeghalmon ünnepelte a darab, és a jubileum apropóján Lenkefi Zoltán, a bábszínház igazgatója egy jelképes menetlevelet nyújtott át a két bábszínész, Czumbil Örs és Berndt Richárd számára, miközben azt kívánta, hogy utazzon még legalább ugyanennyit, azaz 17 ezer 210 kilométert a produkció.

Mérföldkőhöz ért a Napsugár bábszínház Csacsifogata
200. előadásához érkezett a Csacsifogat. Fotó: Békéscsabai Napsugár Bábszínház Facebook-oldala

Közel 14 éve játszották először a Csacsifogatot

A Móricz Zsigmond, Zelk Zoltán, Kányádi Sándor és Weöres Sándor verseiből, verses meséiből összeállított Csacsifogatot 2011. december 10-én játszották először. Azóta megjárta többek között Budapestet, Pécset, Balatonfüredet, Tusnádfürdőt és a Jászságot is. Békéscsabán csaknem hatvanszor léptek színpadra vele. A Temesvári Merlin Bábszínházban díjat nyert, és mindig mindenhol sikert arat.

Különleges sztorik kötődnek a népszerű előadáshoz  

Csortán Zsóka rendező emlékezetében máig élénken él az alkotófolyamat, amely vidáman, egyetértésben, közös munkában telt. Lánya, Lili még a pocakjában követte nyomon a Csacsifogat világra jövetelét. Elmesélte, hogy Czumbil Örs, aki 14 éve játszik a darabban, emlékeztette arra a rendezőt, hogy az egyik próbán, a várandóssága vége felé, bizony, elaludt – írták a Békéscsabai Napsugár Bábszínház Facebook-oldalán.

 

 

