1 órája
Megnyílt a legcsabaibb kiállítás – galériával, videóval
Ismét bemutatták a Békéscsabához kötődő művészek legújabb alkotásaikat. Szerdán 25. alkalommal nyílt meg a Csabai Szalon a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket a 25. Csabai Szalon kiállítás megnyitóján. Mint mondta, szerinte baj van, mert az elmúlt két, három évben a kulturális szférában olyan akadályokkal kellett megküzdeniük az alkotókkal együtt, melyekkel korábban még nem. Kifejtette, hogy a probléma az, hogy a 21. századi ember siet, kapkod, nincs ideje, ezáltal pedig felületesebbé vált. Kiemelte, a színdarabokhoz és a koncertekhez képest pedig a kiállításokban lehet igazán elmélyülni.
– Nálunk „a kiállítás”, az a Csabai Szalon. Számos rendkívüli tárlat nyílik itt, de azért ez „a kiállítás”. Ezért van óriási feladata az efféle produktumoknak, hiszen ellenpólust képeznek a felgyorsult világunkhoz képest – fogalmazott.
Az idei Csabai Szalonon is sokszínű a felhozatal
Farkas Wellmann Éva, József Attila-díjas költő, a Bárka folyóirat főszerkesztő-helyettese arról beszélt, hogy a kiállítás jelen formájában milyen hangsúlyokkal bír. Hangsúlyozta, meggyőződése, hogy a munkák elkészülése során vagy a kiválasztás alkalmával nem folytak hosszas egyeztetések, tematikát sem rögzítettek a kiállítók és mégis az elrendezésnek köszönhetően valamilyen egységet lehet felfedezni a kiállításban.
Csabai Szalon kiállításFotók: Beol.hu
– Ezúttal kicsit talán komolyabb a hangvétel, mint tavaly és kiemelkedik jó néhány téma. Így például az otthon, otthonosság, a látható és a nehezebben felfejthető, a fény és amit megvilágít, az egyén és a közösség, a keresztény hitvilág, a derű és a magunkba fordulás, illetve a legfontosabb, a kapcsolódás – részletezte.
A 25. Csabai Szalon kiállítás 2026. 01.15-ig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében és a Panoráma teremben megrendezett események figyelembe vételével.
