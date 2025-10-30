Megnyílt a legcsabaibb kiállítás – galériával, videóval

Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket a 25. Csabai Szalon kiállítás megnyitóján. Mint mondta, szerinte baj van, mert az elmúlt két, három évben a kulturális szférában olyan akadályokkal kellett megküzdeniük az alkotókkal együtt, melyekkel korábban még nem. Kifejtette, hogy a probléma az, hogy a 21. századi ember siet, kapkod, nincs ideje, ezáltal pedig felületesebbé vált. Kiemelte, a színdarabokhoz és a koncertekhez képest pedig a kiállításokban lehet igazán elmélyülni.

25. alkalommal nyílt meg a Csabai Szalon szerdán a Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma termében. Fotó: Beol.hu

– Nálunk „a kiállítás”, az a Csabai Szalon. Számos rendkívüli tárlat nyílik itt, de azért ez „a kiállítás”. Ezért van óriási feladata az efféle produktumoknak, hiszen ellenpólust képeznek a felgyorsult világunkhoz képest – fogalmazott.

Az idei Csabai Szalonon is sokszínű a felhozatal

Farkas Wellmann Éva, József Attila-díjas költő, a Bárka folyóirat főszerkesztő-helyettese arról beszélt, hogy a kiállítás jelen formájában milyen hangsúlyokkal bír. Hangsúlyozta, meggyőződése, hogy a munkák elkészülése során vagy a kiválasztás alkalmával nem folytak hosszas egyeztetések, tematikát sem rögzítettek a kiállítók és mégis az elrendezésnek köszönhetően valamilyen egységet lehet felfedezni a kiállításban.