1 órája
A kódolás, a programozás kap főszerepet a könyvtárban
Immár 9. alkalommal csatlakozik a békéscsabai bibliotéka a kódolás hetéhez. A 2024. évi Code Week Magyarország Könyvtári különdíj birtokosaként ezúttal is több programmal készül a Békés Megyei Könyvtár – ismertette Juhász Zoltán igazgató.
A Code Week, a kódolás hete programsorozat célkitűzése, hogy élményszerűen mutassák be a programozást és a kódolást. A Békés Megyei Könyvtár két héten át, október 11. és 26. között több eseményt is szervez a Digilabor könyvtári alkotóműhelyben, hogy bepillantást nyújtson a programozás világába, megismertesse a legújabb oktatást segítő technológiákat – közölte Juhász Zoltán igazgató.
Az EU Code Week nagykövetek is a Békés Megyei Könyvtárba érkeznek
A nevelési intézményekkel, szakmai csoportokkal történő együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen megismerkedhessenek a programozás alapjaival könyvtári környezetben. A Europe Direct Békés szervezésében pedig Békéscsabára érkeznek a EU Code Week nagykövetek, Főző Attila és Jánossy Zsolt, akik a korszerű digitális technikákat népszerűsítik pedagógusok számára.
Játékos kompetenciafejlesztő események lesznek
- Október 11–26., szombat–vasárnap: Kódolj képet! Pixel Code Project
- Október 15., szerda 15.00: GameDev Klub
- Október 16., csütörtök 13.00–17.00: Kódolás heti workshop pedagógusoknak
- Október 17., péntek 15.00–17.00: Scratch alapok – Játékos programozás
- Október 22., szerda 15.00: Digilabor Game Jam 2025
- Október 24., péntek 15.00–17.00: Játssz logikát! Társas- és logikai játékok délutánja
