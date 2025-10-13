október 13., hétfő

Code Week

1 órája

A kódolás, a programozás kap főszerepet a könyvtárban

Címkék#Békés Megyei Könyvtár#EU Code Week#technológia#Békéscsaba

Immár 9. alkalommal csatlakozik a békéscsabai bibliotéka a kódolás hetéhez. A 2024. évi Code Week Magyarország Könyvtári különdíj birtokosaként ezúttal is több programmal készül a Békés Megyei Könyvtár – ismertette Juhász Zoltán igazgató.

Licska Balázs

A Code Week, a kódolás hete programsorozat célkitűzése, hogy élményszerűen mutassák be a programozást és a kódolást. A Békés Megyei Könyvtár két héten át, október 11. és 26. között több eseményt is szervez a Digilabor könyvtári alkotóműhelyben, hogy bepillantást nyújtson a programozás világába, megismertesse a legújabb oktatást segítő technológiákat – közölte Juhász Zoltán igazgató.

Code Week a könyvtárban.
A Békés Megyei Könyvtár most is csatlakozott a Code Week, a kódolás hete programsorozathoz. Illusztráció: Shutterstock

Az EU Code Week nagykövetek is a Békés Megyei Könyvtárba érkeznek

A nevelési intézményekkel, szakmai csoportokkal történő együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen megismerkedhessenek a programozás alapjaival könyvtári környezetben. A Europe Direct Békés szervezésében pedig Békéscsabára érkeznek a EU Code Week nagykövetek, Főző Attila és Jánossy Zsolt, akik a korszerű digitális technikákat népszerűsítik pedagógusok számára.

Játékos kompetenciafejlesztő események lesznek

  • Október 11–26., szombat–vasárnap: Kódolj képet! Pixel Code Project
  • Október 15., szerda 15.00: GameDev Klub
  • Október 16., csütörtök 13.00–17.00: Kódolás heti workshop pedagógusoknak
  • Október 17., péntek 15.00–17.00: Scratch alapok – Játékos programozás
  • Október 22., szerda 15.00: Digilabor Game Jam 2025
  • Október 24., péntek 15.00–17.00: Játssz logikát! Társas- és logikai játékok délutánja

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
