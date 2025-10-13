A kódolás, a programozás kap főszerepet a könyvtárban

A Code Week, a kódolás hete programsorozat célkitűzése, hogy élményszerűen mutassák be a programozást és a kódolást. A Békés Megyei Könyvtár két héten át, október 11. és 26. között több eseményt is szervez a Digilabor könyvtári alkotóműhelyben, hogy bepillantást nyújtson a programozás világába, megismertesse a legújabb oktatást segítő technológiákat – közölte Juhász Zoltán igazgató.

A Békés Megyei Könyvtár most is csatlakozott a Code Week, a kódolás hete programsorozathoz. Illusztráció: Shutterstock

Az EU Code Week nagykövetek is a Békés Megyei Könyvtárba érkeznek

A nevelési intézményekkel, szakmai csoportokkal történő együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen megismerkedhessenek a programozás alapjaival könyvtári környezetben. A Europe Direct Békés szervezésében pedig Békéscsabára érkeznek a EU Code Week nagykövetek, Főző Attila és Jánossy Zsolt, akik a korszerű digitális technikákat népszerűsítik pedagógusok számára.

Játékos kompetenciafejlesztő események lesznek

Október 11–26., szombat–vasárnap: Kódolj képet! Pixel Code Project

Október 15., szerda 15.00: GameDev Klub

Október 16., csütörtök 13.00–17.00: Kódolás heti workshop pedagógusoknak

Október 17., péntek 15.00–17.00: Scratch alapok – Játékos programozás

Október 22., szerda 15.00: Digilabor Game Jam 2025

Október 24., péntek 15.00–17.00: Játssz logikát! Társas- és logikai játékok délutánja