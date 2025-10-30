Ez több volt, mint kockulás, élményeket is kaptak a fiatalok a kódolás hete alatt

A békéscsabai intézményben a mostani EU Code Week ideje, azaz a kódolás hete alatt, annak érdekében hogy élményszerűen bemutassák az algoritmikus gondolkodást és a programozást.

Az EU Code Week ideje alatt robotikafoglalkozást is szerveztek a diákoknak. Fotó: Békés Megyei Könyvtár Facebook-oldala

Szerveztek

olvasást népszerűsítő robotikafoglalkozást a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói számára,

workshopot a békéscsabai pedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak,

Gamedev Klubbal közösen game jam eseményt,

programozós és társasjáték-délutánt,

illetve közös alkotásra is várták a diákokat.

Juhász Zoltán igazgató úgy összegzett, hogy a Békés Megyei Könyvtárban 17 készségfejlesztő eseményt hívtak életre, amelyeken összesen 170 érdeklődő számára nyújtottak bepillantást a programozás világába. Úgy véli, hogy a programok hozzájárultak a digitális írástudás, a szövegértés és a kreativitás fejlesztéséhez, a szociális kompetenciák bővítéséhez. A kódolás heti képzési alkalmakon a résztvevők kétharmada 14 év alatti volt.