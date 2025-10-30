46 perce
Ez több volt, mint kockulás, élményeket is kaptak a fiatalok a kódolás hete alatt
Két héten át népszerűsítették a kódolást, a programozást a békéscsabai bibliotékában. Juhász Zoltán igazgató elmondta, hogy a Békés Megyei Könyvár ezúttal is csatlakozott az EU Code Week közösségi kezdeményezéshez, és beszámolt az eredményekről.
A békéscsabai intézményben a mostani EU Code Week ideje, azaz a kódolás hete alatt, annak érdekében hogy élményszerűen bemutassák az algoritmikus gondolkodást és a programozást.
Szerveztek
- olvasást népszerűsítő robotikafoglalkozást a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói számára,
- workshopot a békéscsabai pedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak,
- Gamedev Klubbal közösen game jam eseményt,
- programozós és társasjáték-délutánt,
illetve közös alkotásra is várták a diákokat.
170 érdeklődőt vonzottak az EU Code Week eseményei a Békés Megyei Könyvtárba
Juhász Zoltán igazgató úgy összegzett, hogy a Békés Megyei Könyvtárban 17 készségfejlesztő eseményt hívtak életre, amelyeken összesen 170 érdeklődő számára nyújtottak bepillantást a programozás világába. Úgy véli, hogy a programok hozzájárultak a digitális írástudás, a szövegértés és a kreativitás fejlesztéséhez, a szociális kompetenciák bővítéséhez. A kódolás heti képzési alkalmakon a résztvevők kétharmada 14 év alatti volt.