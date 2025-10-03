Liszt Ferenc is játszhatott rajta: párját ritkító zongora került elő egy tanya mélyéről – galériával, videóval

Mint arról már korábban beszámoltunk, egy igazi ritkaság érkezett a napokban a Munkácsy Mihály Múzeumba. Az intézmény legújabb műtárgya egy frissen felújított Bösendorfer zongora lett. Dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója a Beol.hu-nak arról beszélt, hogy a szóban forgó zongora 1870-ben készült és rá egy évre került Budapestre egy magánszemélyhez.

A Munkácsy Mihály Múzeum új ékessége a felújított Bösendorfer zongora, dr. Bácsmegi Gábor mutatta be. Fotó: Dinya Magdolna

Nem tudni, hogyan került a Bösendorfer zongora Békéscsabára

Mint az igazgató elmondta, a hangszer későbbi története már egy kicsit homályosabb, annyi bizonyos csupán, hogy az 1920-as, 30-as évekig zongoratermekben használhatták. Megjegyezte, hogy a minősége alapján, valamint mivel ez egy fal típusú zongora, így versenyzongoraként tekintettek rá, vagyis hangversenyekre készült, nem pedig gyakorlásra, tanulásra szolgált, hanem koncertezésre.

Arról megy még a dilemma, hogy vajon Liszt Ferenc játszhatott-e rajta, hiszen ebben az időben rendszeresen Budapesten tartózkodott, 1871-ben ugyanis ő alapította meg a Zeneakadémiát. Hogy mikor került Békéscsabára, az egy másik rejtély, amelyen még dolgoznunk kell, ugyanakkor reméljük, hogy minél többször meg tudjuk majd szólaltatni ezt a nemes hangszert

– emelte ki.

Több szakember is dolgozott a zongora felújításán

A különleges zongora felújítása Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mester, valamint Muzamel István asztalosmester keze munkáját dicséri. A felújítást célzó projekt Forrainé Kovács Márta történész muzeológus koordinálásával, a Nemzeti Kulturális Alap biztosította forrásból, illetve jelentős szponzori támogatásnak köszönhetően jött létre.

A felújított hangszert a Munkácsy Feszten szólaltatták meg először

A ritkaságszámba menő hangszert felújítása óta először a múlt hétvégi Munkácsy Feszt keretében Gál Csaba zongoraművész szólaltatta meg. A művész a történelmi eseményre így emlékezett vissza Facebook-oldalán:

– Leírhatatlan és megismételhetetlen érzés volt úgy leülni elé és megszólaltatni Liszt Ferenc XVI. Magyar rapszódiáját ezen a hangszeren, hogy talán maga a szerző is játszott rajta több mint másfél évszázaddal korábban. Örülök, hogy mostantól Békéscsaba városa is egy ilyen különleges és egyedülálló, eredeti Bösendorfer zongora tulajdonosaként büszkélkedhet – részletezte.