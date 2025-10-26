1 órája
Nyikorgó parketta, megmagyarázhatatlan árnyak – borzongató szellemhistória Békésből
Kísértetiesen nyikorgó parketta, a bezártnak hitt spaletta nyitva találása, a levegőben megbúvó misztikum, különös árnyak sötétedés után. Bár Békés vármegye elég messze helyezkedik a legendák egyik fő helyszínének számító Skóciától, nekünk is akad saját szellemhistóriánk: Borbála asszony története.
A régi épületekhez általában babonás történetek is kötődnek, s nincs ez másként a gyulai Ladics-ház esetében sem, ilyen Borbála asszony legendája is. A földszintes polgári házzal összefüggésben szellemhistóriákról suttogtak avatottnak gondolt szem- és fültanúk. Nyikorgó padló, önmagától kinyíló spaletta és táncoló szekreter – ilyen és ehhez hasonló „megmagyarázhatatlan” eseményekről szóló legendák keringenek a gyulai közbeszédben – írja a gyulakult.hu oldala.
Igazi időkapszula
A gyulai Ladics-ház egyébként igazi kis ékszerdoboz, amelynek különlegessége, hogy eredeti tárgyakkal és berendezéssel, gyűjteményként megőrzött polgárház, amely mintegy „időkapszulaként”, nagyon különleges múzeumként mutatja be az egykori Ladics család életét. A házban az öt generáció által összegyűjtött bútorok, használati tárgyak és megőrzött családi dokumentumok eredeti helyükön láthatók. A múzeum az őszi szünetre is kiváló időtöltést ígér. A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyzői lakásként. Az 1840-es években Szakál Lajos, a reformkor neves gyulai költője, mint megyei al-, majd főjegyző élt itt. 1849 júniusában barátját, Petőfi Sándort is vendégül látta a házban.
A hagyományőrző családban öt generáción át megmaradtak az életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, öltözékek, s a szellemi életükről tanúskodó emlékek. A város – az épület és a gyűjtemény megvásárlása után – a házban múzeumot hozott létre. A Ladics-ház egyedülálló emléke az alföldi polgárságnak.
De hogy jön ide Borbála asszony szellemhistóriája?
Fábián Tamás, a gyulai kiállítóhelyeket is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője elmondta, maga a történet szinte biztosan a huszadik században keletkezett, amolyan városi legendaként. Lejegyezve sehol nincsen, élő szóban keletkezett és maradt fenn. A történet abból az időből származik, amikor már nem lakták folyamatosan az épületet. A család egyik hölgy tagját, Borbála asszonyt kirándulásról hazatérő rokonai holtan találták.
Mindenki hozzátett valamit
– Vélhetően ekkor, illetve ezután keletkezett a városi legenda is, amihez nyilván mindenki hozzátett valamit. Így születtek a történetek
- a magától kinyíló szekrényajtókról,
- a nyikorgó parkettától és
- a bezártnak hitt spaletta nyitva találásáról. Persze ne felejtsük el, hogy régi, jó ideig üresen álló épületről van szó, és az öreg házak tudnak furcsa dolgokat produkálni „kísértet nélkül” is – fogalmazott Fábián Tamás.
Ahogy korábban Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője korábban megfogalmazta, a Gyula belvárosában található Ladics-ház a maga patinájával és miliőjével, a bútorokat körüllengő ódon levegővel – leginkább az esti órákban – különleges asszociációkat eredményezhet, amelyek valójában nem léteznek.
A Ladics-házat nem szabad kihagyni
A Ladics-házban egyébként nem csak a misztikum miatt érdemes ellátogatni, hiszen annyira egyedülálló és különleges múzeumról van szó, hogy semmiképpen nem érdemes kihagyni. A ház előtt érdemes használni a kapucsengőt, és egy látogatást tenni Ladicséknál. Olyan élmények várják a vendégeket, mintha csak a család pár perc hagyta volna el a házat.
