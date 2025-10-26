Nyikorgó parketta, megmagyarázhatatlan árnyak – borzongató szellemhistória Békésből

A régi épületekhez általában babonás történetek is kötődnek, s nincs ez másként a gyulai Ladics-ház esetében sem, ilyen Borbála asszony legendája is. A földszintes polgári házzal összefüggésben szellemhistóriákról suttogtak avatottnak gondolt szem- és fültanúk. Nyikorgó padló, önmagától kinyíló spaletta és táncoló szekreter – ilyen és ehhez hasonló „megmagyarázhatatlan” eseményekről szóló legendák keringenek a gyulai közbeszédben – írja a gyulakult.hu oldala.

Eredeti tárgyakkal és berendezéssel, gyűjteményként megőrzött polgárház a Ladicsoké. Fotó: Kiss Zoltán

Igazi időkapszula

A gyulai Ladics-ház egyébként igazi kis ékszerdoboz, amelynek különlegessége, hogy eredeti tárgyakkal és berendezéssel, gyűjteményként megőrzött polgárház, amely mintegy „időkapszulaként”, nagyon különleges múzeumként mutatja be az egykori Ladics család életét. A házban az öt generáció által összegyűjtött bútorok, használati tárgyak és megőrzött családi dokumentumok eredeti helyükön láthatók. A múzeum az őszi szünetre is kiváló időtöltést ígér. A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyzői lakásként. Az 1840-es években Szakál Lajos, a reformkor neves gyulai költője, mint megyei al-, majd főjegyző élt itt. 1849 júniusában barátját, Petőfi Sándort is vendégül látta a házban.

A hagyományőrző családban öt generáción át megmaradtak az életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, öltözékek, s a szellemi életükről tanúskodó emlékek. A város – az épület és a gyűjtemény megvásárlása után – a házban múzeumot hozott létre. A Ladics-ház egyedülálló emléke az alföldi polgárságnak.

De hogy jön ide Borbála asszony szellemhistóriája?

Fábián Tamás, a gyulai kiállítóhelyeket is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője elmondta, maga a történet szinte biztosan a huszadik században keletkezett, amolyan városi legendaként. Lejegyezve sehol nincsen, élő szóban keletkezett és maradt fenn. A történet abból az időből származik, amikor már nem lakták folyamatosan az épületet. A család egyik hölgy tagját, Borbála asszonyt kirándulásról hazatérő rokonai holtan találták.

Borbála asszony története átszövi a Ladics-házat. Fotó: Kiss Zoltán

Mindenki hozzátett valamit

– Vélhetően ekkor, illetve ezután keletkezett a városi legenda is, amihez nyilván mindenki hozzátett valamit. Így születtek a történetek