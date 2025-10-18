Elvitte szülővárosába mindazt a kincset, ami a kezei között született meg

A Szénási-Bernáth Katalin vezette Hérics citeraegyüttes lélekmelengető dallamai után a Bogárné Szőke Erika alkotásait bemutató tárlatot Pál Miklósné, Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg.

Bogárné Szőke Erika (balról) és Pál Miklósné

Bogárné Szőke Erika alkotóként tért vissza szülővárosába

Mint mondta, tanúi lehetünk egy megható visszatérésnek. Egy alkotó tér vissza gyermekkora, fiatalsága helyszínére.

– Erika hatvanöt évvel ezelőtt Csorváson született és huszonhét évesen költözött el Békéscsabára, de a szíve mindig visszahúzta a városba. Boldogan tért vissza, elhozva szülővárosába mindazt a kincset, ami a kezei között született meg az elmúlt években. A paraszti kultúrába beleszületett, az anyukája, nagyszülei mind hímzett, vagy faragott. Erika is azok közé tartozik, akik családi örökségként viszik ezt tovább, akik egy mély belső hívással, érzelmi azonosulást éreznek a népi kultúrához.

Pál Miklósné beszélt az alkotó pályafutásáról. 1999-ben kapcsolódott be a népi kézműves mozgalomba, előbb a békéscsabai Rozmaring Szakkörbe, majd a Békés Megyei Népművészeti Egyesületbe.

– A benne szunnyadó, majd kibontakozó tehetsége révén igazi alkotóművésszé vált. A hímzés lett a nagy szerelme a családján, a gyermekein kívül. Ezen keresztül fogalmazza meg gondolatait, érzéseit. Keze nyomán a holt anyag életre kel, és műalkotás lesz belőle. Erika megismerte a Kárpát-medence hímzőkultúráját, történelmi, néprajzi és érzelmi oldalát. Elmélyedt Békés megye gazdag hímzőkultúrájában is, de az ország valamennyi tájegységéről van ismeretanyaga. Három alkotócsoportot is vezet.

Gazdag anyagot hozott el Csorvásra Fotó: G. P.

Pál Miklósné Aquinói Szent Tamás filozófust és teológust idézte: – Aki kézzel dolgozik, az kézműves, aki kézzel és ésszel, az mester, ak kézzel, ésszel és szívvel, az művész. Erikára ez jellemző.

Bogárné Szőke Erika a sok csodát alkotó édesapját, és édesanyját említette, mint akiktől nagyon sokat tanult a kézművesség területén, valamint nagymamájának és nagynénjének is hálás a példamutatásért. Hudák Józsefné Julika tanította meg arra, hogy milyen érdekes a kézművesség, Dudás Istvánné a szövésre, a mezőberényi Kiszely Jánosné a szűcshímzésre, a dr. Illés Károlyné a hímzésre tanította meg.