1 órája
Elvitte szülővárosába mindazt a kincset, ami a kezei között született meg
A Csorvásról elszármazott, de oda gyakran hazajáró Bogárné Szőke Erika népi iparművész munkáiból nyílt szombaton "Mesélnek a Kárpát medence hímzései" címmel a Csorvásiak Baráti Társasága által szervezett kiállítás a városi művelődési házban. Bogárné Szőke Erika nemcsak Békés vármegye, az Alföld, hanem az ország más tájegységei, a Dunántúl, a Felföld és Erdély hímzőkultúráját is megjelenítette.
A Szénási-Bernáth Katalin vezette Hérics citeraegyüttes lélekmelengető dallamai után a Bogárné Szőke Erika alkotásait bemutató tárlatot Pál Miklósné, Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg.
Bogárné Szőke Erika alkotóként tért vissza szülővárosába
Mint mondta, tanúi lehetünk egy megható visszatérésnek. Egy alkotó tér vissza gyermekkora, fiatalsága helyszínére.
– Erika hatvanöt évvel ezelőtt Csorváson született és huszonhét évesen költözött el Békéscsabára, de a szíve mindig visszahúzta a városba. Boldogan tért vissza, elhozva szülővárosába mindazt a kincset, ami a kezei között született meg az elmúlt években. A paraszti kultúrába beleszületett, az anyukája, nagyszülei mind hímzett, vagy faragott. Erika is azok közé tartozik, akik családi örökségként viszik ezt tovább, akik egy mély belső hívással, érzelmi azonosulást éreznek a népi kultúrához.
Pál Miklósné beszélt az alkotó pályafutásáról. 1999-ben kapcsolódott be a népi kézműves mozgalomba, előbb a békéscsabai Rozmaring Szakkörbe, majd a Békés Megyei Népművészeti Egyesületbe.
– A benne szunnyadó, majd kibontakozó tehetsége révén igazi alkotóművésszé vált. A hímzés lett a nagy szerelme a családján, a gyermekein kívül. Ezen keresztül fogalmazza meg gondolatait, érzéseit. Keze nyomán a holt anyag életre kel, és műalkotás lesz belőle. Erika megismerte a Kárpát-medence hímzőkultúráját, történelmi, néprajzi és érzelmi oldalát. Elmélyedt Békés megye gazdag hímzőkultúrájában is, de az ország valamennyi tájegységéről van ismeretanyaga. Három alkotócsoportot is vezet.
Pál Miklósné Aquinói Szent Tamás filozófust és teológust idézte: – Aki kézzel dolgozik, az kézműves, aki kézzel és ésszel, az mester, ak kézzel, ésszel és szívvel, az művész. Erikára ez jellemző.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Bogárné Szőke Erika a sok csodát alkotó édesapját, és édesanyját említette, mint akiktől nagyon sokat tanult a kézművesség területén, valamint nagymamájának és nagynénjének is hálás a példamutatásért. Hudák Józsefné Julika tanította meg arra, hogy milyen érdekes a kézművesség, Dudás Istvánné a szövésre, a mezőberényi Kiszely Jánosné a szűcshímzésre, a dr. Illés Károlyné a hímzésre tanította meg.
– A hímzések az egész életünkről, de nemcsak a földiről mesélnek, hanem a múltunkról, a gyökereinkről és a felső világgal való vágyainkról is – mondta. – Az ember az életfákon, a virágtöveken keresztül valahol visszavágyik az Édenbe gondolatokkal, hímzésekkel. Mindig rácsodálkozom arra, hogy milyen gazdag a Kárpát-medence hímzőkultúrája. Örülnék, ha ezzel a tárlattal észrevennék, megszeretnék, hogy milyen óriási kultúrkincs vesz körül bennünket itt a Kárpát-medencében.
A kiállítás november 30-ig hétköznapokon 8–16 óráig tekinthető meg a csorvási Művelődési Házban.