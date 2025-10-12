október 12., vasárnap

Oktobeerfeszt

1 órája

Tarolt az EDDA Szentandráson

Úgy látszik, nagyon bejött a buli a miskolci csapatnak. Az Edda Művek a Viharsarokban, az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten adott egy fergeteges koncertet.

Beol.hu

– Köszönjük Békésszentandrás! – olvasható az Edda Művek legfrissebb posztjában. A miskolci csapat telt házas, fergeteges koncertet adott az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten, és úgy látszik, a rendezvény nekik is nagyon bejött, hiszen posztok és az itt készült videók tömkelegével árasztották el közösségi oldalukat.

Az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten sztárokból nem volt hiány
Az Edda Művek az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten adott koncertet. Forrás: Facebook / EDDA Művek

Az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten sztárokból sem volt hiány

A kétnapos sörfesztiválon sztárokból sem volt hiány. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, eredetileg pénteken este a Tankcsapda várta volna a fesztivál látogatóit, de egy esőnapra áthelyezett másik rendezvény miatt  nem tudták vállalni a fellépést. Helyettük érkezett Charlie és Curtis. Szombaton az Edda Művek, a Parno Graszt, valamint a BSW és a Gang szórakoztatta a fesztiválozókat. Érdekesség, hogy több fellépő nem is olyan régen énekelt, zenélt Békésben: az Edda Művek Gyulán, Charlie és Curtis pedig Dévaványán.

