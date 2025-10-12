Tarolt az EDDA Szentandráson

– Köszönjük Békésszentandrás! – olvasható az Edda Művek legfrissebb posztjában. A miskolci csapat telt házas, fergeteges koncertet adott az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten, és úgy látszik, a rendezvény nekik is nagyon bejött, hiszen posztok és az itt készült videók tömkelegével árasztották el közösségi oldalukat.

Az Edda Művek az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten adott koncertet. Forrás: Facebook / EDDA Művek

Az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten sztárokból sem volt hiány

A kétnapos sörfesztiválon sztárokból sem volt hiány. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, eredetileg pénteken este a Tankcsapda várta volna a fesztivál látogatóit, de egy esőnapra áthelyezett másik rendezvény miatt nem tudták vállalni a fellépést. Helyettük érkezett Charlie és Curtis. Szombaton az Edda Művek, a Parno Graszt, valamint a BSW és a Gang szórakoztatta a fesztiválozókat. Érdekesség, hogy több fellépő nem is olyan régen énekelt, zenélt Békésben: az Edda Művek Gyulán, Charlie és Curtis pedig Dévaványán.