4 órája
Tarolt az EDDA Szentandráson
Úgy látszik, nagyon bejött a buli a miskolci csapatnak. Az Edda Művek a Viharsarokban, az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten adott egy fergeteges koncertet.
– Köszönjük Békésszentandrás! – olvasható az Edda Művek legfrissebb posztjában. A miskolci csapat telt házas, fergeteges koncertet adott az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten, és úgy látszik, a rendezvény nekik is nagyon bejött, hiszen posztok és az itt készült videók tömkelegével árasztották el közösségi oldalukat.
Az I. Békésszentandrási Oktobeerfeszten sztárokból sem volt hiány
A kétnapos sörfesztiválon sztárokból sem volt hiány. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, eredetileg pénteken este a Tankcsapda várta volna a fesztivál látogatóit, de egy esőnapra áthelyezett másik rendezvény miatt nem tudták vállalni a fellépést. Helyettük érkezett Charlie és Curtis. Szombaton az Edda Művek, a Parno Graszt, valamint a BSW és a Gang szórakoztatta a fesztiválozókat. Érdekesség, hogy több fellépő nem is olyan régen énekelt, zenélt Békésben: az Edda Művek Gyulán, Charlie és Curtis pedig Dévaványán.
