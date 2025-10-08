október 8., szerda

Békéscsabai Irodalmi Estek

31 perce

Az 1848/49-es és az 1956-os hősökre emlékeztek

Címkék#Vánsza Pál#aradi#A Békéscsabai Irodalmi Estek#vértanú

Az elmúlt október 6-a alkalmából az aradi vértanúkra, a közelgő október 23-a apropóján pedig az 1956-os hősökre emlékeztek a békéscsabai városháza dísztermében. A Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke által rendezett Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata a 219. állomásához érkezett kedden.

Licska Balázs

A Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata a 219. állomásához érkezett. A rendezvénynek kedden a városháza díszterme adott otthont, és azon megjelent a történelem, az irodalom és a képzőművészet is, ugyanis bemutatkozott alkotásaival Szilágyi Barnabás.

A Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata a 219. állomása
A Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata a 219. állomásához érkezett, a képen Vánsza Pál, Frankó Attila és Mátyássy Andrea. Fotó: Licska Balázs

176 éve végezték ki a tizenhárom aradi vértanút

A rendezvényen megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverését követően kivégzett aradi vértanúkról, arról, hogy a 13 tábornokot a Kossuth Lajos által csak magyar Golgotaként emlegetett Aradon, míg az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost Pesten végezték ki 1849. október 6-án, 176 éve.

Bemutatták Szilágyi Barnabás képzőművészeti alkotásait is a városháza dísztermében. Fotó: Licska Balázs

Gyulavári történettel emlékeztek az 1956-os hősökre  

Bemutatták az 1956-os hősök előtt tisztelegve Vánsza Pál, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Békés vármegyei elnöke közreműködésével Zétényi Zsolt: Mány Erzsébet és társai – A gyulavári felkelés 1956 című könyvét. A kötetben a szerző feldolgozta az 1956. december 17-én Gyulaváriban történteket: a fiatalok a határőrségtől békésen fegyvereket szereztek, de azokat vissza is vitték.

Önként jelentkező karhatalmisták hajtották végre az ítéletet

Ezt követően megtorlásként, megfélemlítésként halálra ítélték a 20 éves Mány Erzsébetet és a 28 éves Farkas Mihályt, több társukat pedig bebörtönözték. Az elítéltek kegyelmi kérelmét elutasították, az ítéletet pedig a békéscsabai, Kazinczy utcai laktanyában hajtották végre 1957. február 2-án önkéntesen jelentkező karhatalmisták.

Mátyássy Andrea is bemutatkozott a Békéscsabai Irodalmi Estek keretében

A Békéscsabai Irodalmi Estek keddi állomásán felolvastak Mátyássy Andrea novelláiból.

 

