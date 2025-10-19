Bolgár ritmusokkal és hagyományokkal jubilált a Balkán Táncegyüttes - galériával, videóval

Majthényi Dániel, a Balkán Táncegyüttes vezetője elmondta, 1990-ben, 35 évvel ezelőtt alakult együttesük, és ezt a jubileumot ünnepelték szombaton Békéscsabán, a Napsugár Bábszínházban. A műsorban természetesen bolgár táncokat adtak elő, ami az együttes alapjellemzője.

A Balkán Táncegyüttes jubileumát színvonalas műsorral ünnepelték. Fotó: Bencsik Ádám

A Balkán Táncegyüttes munkát is elismerték

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 2020-ban Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat kapott a bolgár nemzetiségi néptánchagyományok bemutatásáért.

A bolgár tájegységek táncait mutatták be

Szombaton este a különböző bolgár tájegységek táncait adták elő a fellépők, illetve a a rendezvényt összekötötték a Magyar-Bolgár Barátság Napjával, amit éppen egy nappal a rendezvény után, október 19-én tartanak. A fontos napot egyébként mindkét ország parlamentje elfogadta.