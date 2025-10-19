7 perce
Bolgár ritmusokkal és hagyományokkal jubilált a Balkán Táncegyüttes - galériával, videóval
Nagyszerű programmal köszöntötték a jeles évfordulót a hétvégén. A Balkán Táncegyüttes 35 éves jubileumi műsorát rendezték szombaton délután, illetve este Békéscsabán, a Napsugár Bábszínházban.
Majthényi Dániel, a Balkán Táncegyüttes vezetője elmondta, 1990-ben, 35 évvel ezelőtt alakult együttesük, és ezt a jubileumot ünnepelték szombaton Békéscsabán, a Napsugár Bábszínházban. A műsorban természetesen bolgár táncokat adtak elő, ami az együttes alapjellemzője.
A Balkán Táncegyüttes munkát is elismerték
A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 2020-ban Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat kapott a bolgár nemzetiségi néptánchagyományok bemutatásáért.
A bolgár tájegységek táncait mutatták be
Szombaton este a különböző bolgár tájegységek táncait adták elő a fellépők, illetve a a rendezvényt összekötötték a Magyar-Bolgár Barátság Napjával, amit éppen egy nappal a rendezvény után, október 19-én tartanak. A fontos napot egyébként mindkét ország parlamentje elfogadta.
Balkán Táncegyüttes 35 éves jubileumi műsoraFotók: Bencsik Ádám
Nagy László, ballada, népdalok
Az eseményen emlékeztek Nagy László költő születésnapjának 100. évfordulójára is, a művész élt is Bulgáriában és fordított is bolgár verseket. A műsorban bolgár ballada is elhangzott, illetve megszólaltak a hagyományos bolgár hangszerek és bulgáriai népdalok is felcsendültek. A bábszínházban kiállítás nyílt az együttes három és fél évtizedének történetéről. Később a Folk Pack zenekar muzsikált, amellyel 2012 óta működik együtt a táncegyüttes. A program táncházzal zárult. A rendezvényen köszöntőt mondott Szenteczki-Csipei Judit, a polgármesteri hivatal osztályvezetője.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Közel 100 éves képeslap került előn megmutatjuk, hogy milyen is volt a városkép az 1900-as években.