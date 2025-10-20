1 órája
Egy ország gyászolja, elhunyt a békéscsabai kötődésű költő
A békéscsabai Meseház alapítójának, Schéner Mihálynak az egyik legjobb barátja volt, közösen könyvet alkottak Krumplinyomó huszár címmel. A Kossuth- és József-Attila díjas költő, Ágh István írta a verseket, a képek Schéner Mihály műtárgyairól készültek.
Meghalt vasárnap Ágh István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író és műfordító. Ágh István 87 éves korában hunyt el.
Sokan az utolsó meseházi költőnek tartják
Békéscsabához elsősorban Schéner Mihályon és barátain keresztül kötődött, őt tartják sokan az utolsó meseházi költőnek. Veres Krisztina, a Meseház vezetője elmondta, a költő, aki megénekelte Schéner Mihály szobrait is, a Mákgubófejű kakashuszárokat, a Viráglányokat és a Krumplinyomó huszárt, a Meseházi Boldogságbetakarító Ünnep rendszeres résztvevője volt.
Elolvashatók a falakon Ágh István költeményei
A Meseházban megtekinthetők az említett műtárgyak is, és elolvashatók a falakon Ágh István költeményei. A békéscsabai művészeti író, Szilágyi András így emlékezett Ágh Istvánra halála után:
Mély barátság kötötte őt össze a Mesterrel, és együtt lesznek fenn és lent, közöttük a Múzsák tündérszelleme.
Eredeti neve Nagy István volt, Nagy László költő testvére
Ágh István 1938. március 24-én született Felsőiszkázon, parasztcsaládban, eredeti neve Nagy István volt. Az Ágh írói nevet 1958-tól használta, és 1968-ban vette fel hivatalosan – áll a Litera közleményében. Első verseskötete 1965-ben jelent meg. A költő Nagy László testvére (Ki viszi át a szerelemet?, Adjon az Isten) – tanulmányait Tapolcán és az ELTE-n végezte magyar–könyvtár szakon. Kezdetben könyvtárosként, majd kulturális rovatvezetőként és szerkesztőként dolgozott különböző lapoknál. Első verseskötete 1965-ben jelent meg Szabad-e énekelni címmel.
A Nemzet Művésze címmel is elismerték munkásságát
Az Origo cikke szerint több mint húsz verseskötetet publikált, köztük az Összegyűjtött versek és a Rekviem című műveket. Költészetét az elégikus hangvétel, a személyesség és a valóság metafizikai mélysége jellemzi. Szépprózai, esszé-, szociográfiai és gyermekirodalmi műveket is írt. Fordítóként számos közép- és kelet-európai költő műveit ültette magyarra. A Magyar Művészeti Akadémiának 1992-től volt tagja és a Digitális Irodalmi Akadémiának alapító tagja. Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük a Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel.
Halálával a magyar líra egyik legnemesebb, legbölcsebb hangja némult el
Költészetét a tárgyiasság és jelképiség, valamint a személyes és közösségi szemlélet harmóniája tette egyedivé. Halálával a magyar líra egyik legnemesebb, legbölcsebb hangja némult el – írta az Origó.
