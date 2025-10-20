október 20., hétfő

Nyugodjon békében!

1 órája

Egy ország gyászolja, elhunyt a békéscsabai kötődésű költő

Címkék#Schéner Mihály#Ágh Istvánra#költő#elhunyt#gyász

A békéscsabai Meseház alapítójának, Schéner Mihálynak az egyik legjobb barátja volt, közösen könyvet alkottak Krumplinyomó huszár címmel. A Kossuth- és József-Attila díjas költő, Ágh István írta a verseket, a képek Schéner Mihály műtárgyairól készültek.

Nyemcsok László

Meghalt vasárnap Ágh István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író és műfordító. Ágh István 87 éves korában hunyt el.

Békéscsabához is kötődött Ágh István
Ágh István 87 éves korában hunyt el. Forrás Origo, fotó: Litera

Sokan az utolsó meseházi költőnek tartják

Békéscsabához elsősorban Schéner Mihályon és barátain keresztül kötődött, őt tartják sokan az utolsó meseházi költőnek. Veres Krisztina, a Meseház vezetője elmondta, a költő, aki megénekelte Schéner Mihály szobrait is, a Mákgubófejű kakashuszárokat, a Viráglányokat és a Krumplinyomó huszárt, a Meseházi Boldogságbetakarító Ünnep rendszeres résztvevője volt.

Elolvashatók a falakon Ágh István költeményei

A Meseházban megtekinthetők az említett műtárgyak is, és elolvashatók a falakon Ágh István költeményei. A békéscsabai művészeti író, Szilágyi András így emlékezett Ágh Istvánra halála után: 

Mély barátság kötötte őt össze a Mesterrel, és együtt lesznek fenn és lent, közöttük a Múzsák tündérszelleme.

Veres Krisztina a Meseházban a Mákgubófejű kakashuszárokkal Fotó: Dinya Magdolna

Eredeti neve Nagy István volt, Nagy László költő testvére

Ágh István 1938. március 24-én született Felsőiszkázon, parasztcsaládban, eredeti neve Nagy István volt. Az Ágh írói nevet 1958-tól használta, és 1968-ban vette fel hivatalosan – áll a Litera közleményében. Első verseskötete 1965-ben jelent meg. A költő Nagy László testvére (Ki viszi át a szerelemet?, Adjon az Isten) – tanulmányait Tapolcán és az ELTE-n végezte magyar–könyvtár szakon. Kezdetben könyvtárosként, majd kulturális rovatvezetőként és szerkesztőként dolgozott különböző lapoknál. Első verseskötete 1965-ben jelent meg Szabad-e énekelni címmel.

A Nemzet Művésze címmel is elismerték munkásságát

Az Origo cikke szerint több mint húsz verseskötetet publikált, köztük az Összegyűjtött versek és a Rekviem című műveket. Költészetét az elégikus hangvétel, a személyesség és a valóság metafizikai mélysége jellemzi. Szépprózai, esszé-, szociográfiai és gyermekirodalmi műveket is írt. Fordítóként számos közép- és kelet-európai költő műveit ültette magyarra. A Magyar Művészeti Akadémiának 1992-től volt tagja és a Digitális Irodalmi Akadémiának alapító tagja. Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük a Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel.

Halálával a magyar líra egyik legnemesebb, legbölcsebb hangja némult el

Költészetét a tárgyiasság és jelképiség, valamint a személyes és közösségi szemlélet harmóniája tette egyedivé. Halálával a magyar líra egyik legnemesebb, legbölcsebb hangja némult el – írta az Origó.

