Több csillagjegyre is rátalálhat a szerelem – jön a misztikus vérhold

– Sorsfordító hét előtt állunk. Az ősz első hetét tüzes lendülettel indítottuk, majd fokozatosan egyre mélyebb, érzelmesebb energiákhoz érkezünk. A hét csúcspontja a vasárnapi Halak telihold és a teljes holdfogyatkozás, amely felfokozott hangulatot, érzékenységet és fordulópontokat ígér – olvasható a Bors cikkében. A hét erőteljesen indult, a csúcspontja pedig a vasárnapi vérhold lesz, nézzük, mit mond a horoszkóp.

A teljes holdfogyatkozást, vagyis a vérholdat szeptember 7-én este láthatjuk. Fotó: Shutterstock.com

A hét csúcspontja a vasárnapi vérhold lesz

Mint írják, szerdán a Hold marad a Bakban. Ma is fegyelmezett és céltudatos leszel. Nem az érzelmeké, hanem a racionalitásé a mai nap: a Bak Hold szerint prioritást kap a tervszerűség, a józanság, a célok pontosítása és az előrelátás. Ez munka terén jó hír, de pélsául párkapcsolati téren sértődésre adhat okot. Kivédheted ezt, ha megkérdezed, hogy mit szeretne a másik.

Csütörtökön a Hold jegyváltása vágja ketté a napot. Délelőtt még a fegyelmezett, céltudatos Hold dominál. 12:32-től a levegős Vízöntőbe lépő Hold fellélegzést szimbolizál. Szellőztess, és legyél minél többet a szabadban! Még nyárt idéző időjárás van, amit ki kell használnod. Menj munkába, suliba gyalog, vagy biciklivel! Főleg, ha ez szokatlan!

Pénteken a Vízöntő Hold kihozhatja belőled a mókamestert. De legyél óvatos, mert nem mindenkinek jó a humorérzéke! Akiknek még gyászos a hangulata az ősz miatt, azokkal nem érdemes viccelődni. Közben tudd, hogy mára három tilalmat javasol a hagyomány: fogászati, patyolat és kerti munka tilalmat.

A Telihold előtti napon 17:55-kor a Halakba lép a Hold. Innentől a víz energia dominál, ami szentimentális hangulatot hoz. És aktuálissá tesz mindenféle vízzel kapcsolatos tevékenységet. Szóval érdemes most mosnod, locsolnod, öntöznöd. De ne felejtsd el, hogy nem csak a növények szomjaznak, hanem a szervezeted is! Szóval igyál ma szokottnál is többet!

Vasárnap 20:09-kor szembekerül egymással a Szűz Nap és a Halak Hold. Ezt nevezzük teliholdnak. Teliholdkor mindenki ingerültebb.

Ez most fokozottan igaz, mert teljes holdfogyatkozás is lesz: vagyis a telihold elsötétedik.

Naplemente és holdkelte után a Föld kitakarja a Nap fényét a telihold elől.

Ettől a régiek nagyon féltek. Neked nem kell félned, de óvatosnak lenned tanácsos. Nem csak este, hanem egész nap.

Az idei szeptember különösen izgalmas időszakot ígér öt csillagjegy számára. A hónap erőteljes kozmikus energiákkal indult: szeptember 1-jén a retrográd Szaturnusz visszalépett a Halak jegyébe, szeptember 2-án pedig a Merkúr belépett a Szűzbe – olvasható az InStyle cikkében.