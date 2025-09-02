1 órája
Több csillagjegyre is rátalálhat a szerelem – jön a misztikus vérhold
Látványos és egyben misztikus égi csodának lehetünk szemtanúi szeptember 7-én. Ez a nem mindennapi jelenség a teljes holdfogyatkozással járó telihold, amit sokan vérholdként ismernek. Nos, ha a horoszkópot nézzük, ez bizony pár csillagjegynek nem csak szerencsét, de szerelmet is hoz.
– Sorsfordító hét előtt állunk. Az ősz első hetét tüzes lendülettel indítottuk, majd fokozatosan egyre mélyebb, érzelmesebb energiákhoz érkezünk. A hét csúcspontja a vasárnapi Halak telihold és a teljes holdfogyatkozás, amely felfokozott hangulatot, érzékenységet és fordulópontokat ígér – olvasható a Bors cikkében. A hét erőteljesen indult, a csúcspontja pedig a vasárnapi vérhold lesz, nézzük, mit mond a horoszkóp.
A hét csúcspontja a vasárnapi vérhold lesz
Mint írják, szerdán a Hold marad a Bakban. Ma is fegyelmezett és céltudatos leszel. Nem az érzelmeké, hanem a racionalitásé a mai nap: a Bak Hold szerint prioritást kap a tervszerűség, a józanság, a célok pontosítása és az előrelátás. Ez munka terén jó hír, de pélsául párkapcsolati téren sértődésre adhat okot. Kivédheted ezt, ha megkérdezed, hogy mit szeretne a másik.
Csütörtökön a Hold jegyváltása vágja ketté a napot. Délelőtt még a fegyelmezett, céltudatos Hold dominál. 12:32-től a levegős Vízöntőbe lépő Hold fellélegzést szimbolizál. Szellőztess, és legyél minél többet a szabadban! Még nyárt idéző időjárás van, amit ki kell használnod. Menj munkába, suliba gyalog, vagy biciklivel! Főleg, ha ez szokatlan!
Pénteken a Vízöntő Hold kihozhatja belőled a mókamestert. De legyél óvatos, mert nem mindenkinek jó a humorérzéke! Akiknek még gyászos a hangulata az ősz miatt, azokkal nem érdemes viccelődni. Közben tudd, hogy mára három tilalmat javasol a hagyomány: fogászati, patyolat és kerti munka tilalmat.
A Telihold előtti napon 17:55-kor a Halakba lép a Hold. Innentől a víz energia dominál, ami szentimentális hangulatot hoz. És aktuálissá tesz mindenféle vízzel kapcsolatos tevékenységet. Szóval érdemes most mosnod, locsolnod, öntöznöd. De ne felejtsd el, hogy nem csak a növények szomjaznak, hanem a szervezeted is! Szóval igyál ma szokottnál is többet!
Vasárnap 20:09-kor szembekerül egymással a Szűz Nap és a Halak Hold. Ezt nevezzük teliholdnak. Teliholdkor mindenki ingerültebb.
- Ez most fokozottan igaz, mert teljes holdfogyatkozás is lesz: vagyis a telihold elsötétedik.
- Naplemente és holdkelte után a Föld kitakarja a Nap fényét a telihold elől.
- Ettől a régiek nagyon féltek. Neked nem kell félned, de óvatosnak lenned tanácsos. Nem csak este, hanem egész nap.
Az idei szeptember különösen izgalmas időszakot ígér öt csillagjegy számára. A hónap erőteljes kozmikus energiákkal indult: szeptember 1-jén a retrográd Szaturnusz visszalépett a Halak jegyébe, szeptember 2-án pedig a Merkúr belépett a Szűzbe – olvasható az InStyle cikkében.
HALAK
Mint írják, a Halakra 2025 egyik legromantikusabb hónapja vár. Szeptember 2-án a Merkúr átlépett a Szűz jegyébe, amely a szerelem és kapcsolatok házát uralja, így mindkét területen fejlődést hoz. A Merkúr tisztánlátást ad, hogy valójában mit szeretnél, és segít, hogy hatékonyan fejezd ki magad a párod felé. Ez az új ismerkedéseknek is kedvez, hiszen nyitott és vonzó energiát sugárzol. A Szűzben járó Vénusz lángra lobbantja a szerelmet, előrelépést hoz a meglévő kapcsolatodban, vagy váratlanul összehoz valakivel, aki különleges szerepet játszhat az életedben. A valódi fordulatot azonban a szeptember 7-i napfogyatkozás hozza el számodra. Ez egy új kapcsolat kezdetét vagy fontos lépést jelenthet.
SZŰZ
A Szűz jegyűeknél minden okkal történik. Még azok a dolgok is, amelyek elsőre nehéznek vagy érthetetlennek tűnnek. A Szaturnusz mindig hosszú távú építkezést hoz, és amit egyszer létrehoz, az maradandó. Ezért most számíthatsz arra, hogy megérkeznek azok a jutalmak és eredmények, amikért az elmúlt időszakban dolgoztál. A következő hetekben ez a hatás felerősödik, mivel szeptember 3-án a Rákban járó Jupiter trigonba kerül a Halakban álló Északi csomóponttal, közvetlenül a szeptember 7-i holdfogyatkozás előtt. Most rendkívül fontos felismerést hoz a kapcsolataidba. Ez lehet egy mélyebb kötődés a meglévő pároddal, de az is, hogy ráébredsz: valaki, akit eddig csak barátnak tartottál, sokkal több lehet számodra.
KOS
Itt az ideje, hogy a Kos jegyűek újra higgyenek a szerelemben! Az utóbbi időszakban sok nehézséggel kellett szembenézned a kapcsolatok terén, de ez nem jelenti azt, hogy egyedüllétre lennél ítélve. Fontos, hogy optimizmussal közelíts a szerelemhez, különösen szeptember 18-tól, amikor a Merkúr belép a Mérleg jegyébe. Ez nemcsak őszinte beszélgetéseket hoz a meglévő kapcsolatodban, hanem segít abban is, hogy új emberrel alakíts ki mélyebb köteléket, feltéve, ha hiszel abban, hogy a szerelem valóban lehetséges.
IKREK
Fogadd el, hogy változol, hiszen ez hozhat valódi fejlődést a kapcsolataidban. Szeptember 6-án, szombaton az Uránusz retrográd mozgásba kezd a jegyedben, és egészen november 7-ig marad itt, mielőtt visszalépne a Bikába. Az Uránusz váratlan fordulatokat hoz, ám az Ikrekben most személyes átalakulást jelképez: új szemléletet abban, hogyan gondolkodsz és közelítesz a szerelemhez. Ez a felismerés örökre megváltoztatja a szerelmi életedet, de ehhez magadhoz kell ölelned a változást.
BIKA
Keresd az igazat, mert csak így fejlődhet a szerelmi életed! Az elmúlt hónapokban komoly kihívásokon mentél keresztül a kapcsolatok terén. Ez sokszor elbizonytalanított: maradj vagy lépj tovább? Ha egyedülálló vagy, ez az időszak önvizsgálatra késztetett, és arra, hogy tisztázd, valójában mit vársz el a szerelemtől. Bár zavaros és nehéz helyzetek adódtak, mindez arra tanított, hogy álmaidat sosem valósíthatod meg, ha közben félsz kiállni a saját igazságod mellett. Az elmúlt időszak segített abban, hogy őszintébb és nyitottabb legyél másokkal, ahelyett, hogy elrejtenéd valódi érzéseidet. Ezt a tanulságot most különösen fontos lesz szem előtt tartanod, amikor szeptember 22-én a Mars belép a Skorpióba. Ez az energiaváltás lehetőséget ad arra, hogy végre olyan lépést tegyél, amelyről eddig csak álmodoztál.
A vasárnapi égi jelenség 82 percig tart, és ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető lesz a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong. A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát és 20:53-ig tart majd. Békés vármegyében néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz megfigyelhető a jelenség.
Legutóbb márciusban látogatott el hozzánk a vérhold, akkor néhány csillagjegynek hatalmas szerencsét is hozott.