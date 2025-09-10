Belehallgattunk, így szól a Trombitás Frédi a Jókai színház nagyszínpadán – videóval

Minden évadban készül a Békéscsabai Jókai Színház egy-két olyan különleges darabbal, amelyek alapvetően nem teátrumi színpadokra készültek – jelezte Seregi Zoltán igazgató. A Trombitás Frédi is ilyen, hiszen eredetileg filmforgatókönyvnek készült. A nosztalgia-musicalt a Balázs Béla-díjas, érdemes művész Koltay Gábor szerezte, a direktor azt mondta róla, hogy jellegzetes koltays mű, és megjegyezte, hogy Koltay Gábor rendezőként is sajátos stílust képvisel.

A Trombitás Frédi című nosztalgia-musical premiere október 10-én lesz a Békéscsabai Jókai Színházban, az olvasópróbát szerdán tartották a nagy színpadon. Fotó: Bencsik Ádám

Élőben játszik majd a félig-meddig színházi zenekar

A Trombitás Frédi megidéz egy világot, amely zenei tekintetben az idősebbeknek egyfajta nosztalgia lehet, míg a fiataloknak olyan, mintha fellapoznák a történelemkönyveket. Ugyanakkor olyan slágerekkel lesz teli a produkció, amelyek a fiatalok számára ugyancsak ismerősen csengenek, hiszen minőségük miatt örökzöldeknek számítanak. Seregi Zoltán igazgató kiemelte: a zenekar élőben játszik majd, és bár a tagjai között vannak profik, a többségük színész.

A 60-as, 70-es évek kerülnek a középpontba

A történet négy évtizedet ölel át, a második világháborútól egészen a rendszerváltásig, a középpontban azonban a 60-as, 70-es évek lesznek – ismertette Koltay Gábor. Hangsúlyozta, hogy ez a – Beatles által fémjelzett – korszak egy jobb világ reményét jelentette a vasfüggönyön innen és túl is, az akkori zenei stílusok egy életérzést fejeztek ki. Nem csak egy zenei forradalom zajlott akkor, az életforma is alapvetően megváltozott.

A darabot a Balázs Béla-díjas, érdemes művész Koltay Gábor írta, ő is rendezi. Fotó: Bencsik Ádám

A korszak ikonikus slágerei is felcsendülnek a darabban

Elmondta, hogy 1968-ban jelent meg az Omega első önálló albuma, Trombitás Frédi és a rettenetes emberek címmel. Amellett, hogy Omega-slágerek szólalnak meg, a korszak más ikonikus számai is felcsendülnek az élőben játszó, félig-meddig színházi zenekar jóvoltából. Ugyanakkor nem szabad koncertélményre készülniük a nézőknek, mindez csak a játék része lesz.

Fontos üzenetet is közvetít, nem csak szórakoztat Trombitás Frédi

Koltay Gábor hangsúlyozta: közönségszórakoztató darabot készítenek, az előadás ugyanakkor fontos gondolatokat, üzeneteket is megfogalmaz. A színpad forog majd, városszéli hangulatot teremtenek, lesz például szoba, klubhelyiség és próbaterem is. Ahogy a korszakok, úgy az öltözékek is változnak folyamatosan. Az alsó középosztálybeli Frédi és a felső tízezerhez tartozó Lina lesz a főszerepekben, akik két különböző értékű világból jönnek.