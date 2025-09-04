szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

29°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Báj és küllem

1 órája

Kézre került a Gazember, mert a Kék ábrándot nem hagyhatta ki

Címkék#textilszobrászat#Benczúr-Benke Mária#Kék ábránd#festmény#Békéscsaba

A textilkeményítő és a Paverpol névre keresztelt ragasztó csak kellék, hogy megvalósuljon a Kék ábránd, valamint a Báj és küllem. Kell hozzá Benczúr-Benke Mária, aki festőművészként és Paverpol textilszobrászként egyaránt alkot és oktat is. Szarvasi műtermében foglalkozásokat szervez, illetve továbbadja, népszerűsíti a textilszobrászatot a tanítványai körében. Most Békéscsabára jött a főgazemberrel.

Nyemcsok László

A már megemlített Paverpol kézműves technika a holland Josefine de Roode nevéhez köthető, a műfaj hazánkban 2011-ben jelent meg, és immár Békéscsaba városában is látható. A Paverpol egy dekorációs termék, a textilszobrászat egyik alapanyaga, amit textilkeményítő és a Paverpol névre keresztelt ragasztó anyag alkot. A levegőre száradó speciális keményítő és ragasztó anyag segítségével egyedi alkotások – domborműves képek, kisplasztikák, különféle dekorációs termékek – hozhatók létre.

Textilszobrász Békéscsabán
Békéscsaba szinte a második otthona, a művésznő a könyvtár igazgatójával a kiállítás megnyitóján. Fotó: Facebook

A kiállítás címe: „Kék ábránd”, a textilszobrászatot is bemutatja

Mária 2017-ben ismerkedett meg a Paverpol textilszobrászattal, melyből oktatói vizsgát tett. Paverpol technikát használt több most kiállított festményénél, illetve a „Báj és küllem” szobornál. A „kék” – a tenger és az ég színe – párhuzamosan két ellentétes jelenségre, közegre utal – melyek kiválóan megjeleníthetők, megfigyelhetők egy-egy festményen. Az „ábránd” jelentése – a magyar nyelv értelmező szótára szerint: vágytól, reménykedéstől serkentett olyan érzelmes elképzelés, terv, tervezgetés, amely rendszerint nem valósul meg.

Benczúr-Benke Mária alkotásai október 3-áig tekinthetők meg, egyik művével a textilszobrászatba is betekintést nyújt. Fotó: Facebook

A Gazember zenekar vezetője működött közre a kiállításmegnyitón

Ezt a hiányos állapotot a magyar irodalom és költészet nagyjai egyaránt megjelenítették, feldolgozták Vörösmarty Mihálytól Petőfi Sándorig. A zene világában az ábránd kötetlen formájú, gyakran szeszélyes vagy rögtönzésszerű, érzelmes zenei műfaj vagy a fantázia megfelelője. Ma a zenének is megvan a szerepe, hiszen Turna-Barát Tamás, a Gazember zenekar vezetője, a „főgazember” működött közre a kiállításmegnyitón. A zenekar éppen 20 éve, 2055 őszén alakult meg Békésszentandráson.

A színkavalkádba öltöztetett képek egyfajta érzelmi lenyomatok

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója a szerda délutáni tárlatmegnyitón kiemelte, Benczúr-Benke Mária „Kék ábránd” névre keresztelt önálló tárlatán különleges, egyedi stílusú festmények, természeti formák ábrázolása, egy színes, absztrakt világ megteremtése figyelhető meg a festővásznakon. A színkavalkádba öltöztetett képek egyfajta érzelmi lenyomatok, a személyes emlékek és a természet viszonyának összefonódásai, újraértelmezései, történelmi események és témák sajátos megjelenítése.

Olaj, akril és vegyes technikát egyaránt alkalmaz

Benczúr-Benke Mária Szarvason született, kisgyermekkora óta rajzol. Szülővárosában, a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett. 1981 és 1997 között grafikusként tevékenykedett. Alkotásai lézerrajzfilmben és keresztrejtvény-újságban is megjelentek. Stílusára a vegyes alkotói technika jellemző – olaj, akril és vegyes technikát egyaránt alkalmaz gondolatainak, élményeinek feszített vásznon történő elhelyezésére.

Békéscsaba szinte a második otthona a művésznek

A békéscsabai önálló kiállítás a festőművész egyfajta vágyálmaként valósult meg – korábban 8 évig élt a városban. Többek között Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Győr és Szombathely után 45+1 kihelyezett alkotás formájában mutatja be tájképeit és nonfiguratív alkotásait az érdeklődő békéscsabai közönségnek, akinek valamelyik kép különösen tetszik, akár meg is vásárolhatja. Juhász Zoltán kitért arra, Benczúr-Benke Mária a könyvtár világához közel álló, irodalmi műfajban is alkot. 2018-ban „A férfi,  aki befészkelte magát az életembe" címmel jelent meg regénye, emellett mondókás könyvet is publikált. A kiállítás október 3-áig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu