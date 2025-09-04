1 órája
Kézre került a Gazember, mert a Kék ábrándot nem hagyhatta ki
A textilkeményítő és a Paverpol névre keresztelt ragasztó csak kellék, hogy megvalósuljon a Kék ábránd, valamint a Báj és küllem. Kell hozzá Benczúr-Benke Mária, aki festőművészként és Paverpol textilszobrászként egyaránt alkot és oktat is. Szarvasi műtermében foglalkozásokat szervez, illetve továbbadja, népszerűsíti a textilszobrászatot a tanítványai körében. Most Békéscsabára jött a főgazemberrel.
A már megemlített Paverpol kézműves technika a holland Josefine de Roode nevéhez köthető, a műfaj hazánkban 2011-ben jelent meg, és immár Békéscsaba városában is látható. A Paverpol egy dekorációs termék, a textilszobrászat egyik alapanyaga, amit textilkeményítő és a Paverpol névre keresztelt ragasztó anyag alkot. A levegőre száradó speciális keményítő és ragasztó anyag segítségével egyedi alkotások – domborműves képek, kisplasztikák, különféle dekorációs termékek – hozhatók létre.
A kiállítás címe: „Kék ábránd”, a textilszobrászatot is bemutatja
Mária 2017-ben ismerkedett meg a Paverpol textilszobrászattal, melyből oktatói vizsgát tett. Paverpol technikát használt több most kiállított festményénél, illetve a „Báj és küllem” szobornál. A „kék” – a tenger és az ég színe – párhuzamosan két ellentétes jelenségre, közegre utal – melyek kiválóan megjeleníthetők, megfigyelhetők egy-egy festményen. Az „ábránd” jelentése – a magyar nyelv értelmező szótára szerint: vágytól, reménykedéstől serkentett olyan érzelmes elképzelés, terv, tervezgetés, amely rendszerint nem valósul meg.
A Gazember zenekar vezetője működött közre a kiállításmegnyitón
Ezt a hiányos állapotot a magyar irodalom és költészet nagyjai egyaránt megjelenítették, feldolgozták Vörösmarty Mihálytól Petőfi Sándorig. A zene világában az ábránd kötetlen formájú, gyakran szeszélyes vagy rögtönzésszerű, érzelmes zenei műfaj vagy a fantázia megfelelője. Ma a zenének is megvan a szerepe, hiszen Turna-Barát Tamás, a Gazember zenekar vezetője, a „főgazember” működött közre a kiállításmegnyitón. A zenekar éppen 20 éve, 2055 őszén alakult meg Békésszentandráson.
A színkavalkádba öltöztetett képek egyfajta érzelmi lenyomatok
Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója a szerda délutáni tárlatmegnyitón kiemelte, Benczúr-Benke Mária „Kék ábránd” névre keresztelt önálló tárlatán különleges, egyedi stílusú festmények, természeti formák ábrázolása, egy színes, absztrakt világ megteremtése figyelhető meg a festővásznakon. A színkavalkádba öltöztetett képek egyfajta érzelmi lenyomatok, a személyes emlékek és a természet viszonyának összefonódásai, újraértelmezései, történelmi események és témák sajátos megjelenítése.
Olaj, akril és vegyes technikát egyaránt alkalmaz
Benczúr-Benke Mária Szarvason született, kisgyermekkora óta rajzol. Szülővárosában, a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett. 1981 és 1997 között grafikusként tevékenykedett. Alkotásai lézerrajzfilmben és keresztrejtvény-újságban is megjelentek. Stílusára a vegyes alkotói technika jellemző – olaj, akril és vegyes technikát egyaránt alkalmaz gondolatainak, élményeinek feszített vásznon történő elhelyezésére.
Békéscsaba szinte a második otthona a művésznek
A békéscsabai önálló kiállítás a festőművész egyfajta vágyálmaként valósult meg – korábban 8 évig élt a városban. Többek között Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Győr és Szombathely után 45+1 kihelyezett alkotás formájában mutatja be tájképeit és nonfiguratív alkotásait az érdeklődő békéscsabai közönségnek, akinek valamelyik kép különösen tetszik, akár meg is vásárolhatja. Juhász Zoltán kitért arra, Benczúr-Benke Mária a könyvtár világához közel álló, irodalmi műfajban is alkot. 2018-ban „A férfi, aki befészkelte magát az életembe" címmel jelent meg regénye, emellett mondókás könyvet is publikált. A kiállítás október 3-áig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében!
