Kézre került a Gazember, mert a Kék ábrándot nem hagyhatta ki

A már megemlített Paverpol kézműves technika a holland Josefine de Roode nevéhez köthető, a műfaj hazánkban 2011-ben jelent meg, és immár Békéscsaba városában is látható. A Paverpol egy dekorációs termék, a textilszobrászat egyik alapanyaga, amit textilkeményítő és a Paverpol névre keresztelt ragasztó anyag alkot. A levegőre száradó speciális keményítő és ragasztó anyag segítségével egyedi alkotások – domborműves képek, kisplasztikák, különféle dekorációs termékek – hozhatók létre.

Békéscsaba szinte a második otthona, a művésznő a könyvtár igazgatójával a kiállítás megnyitóján. Fotó: Facebook

A kiállítás címe: „Kék ábránd”, a textilszobrászatot is bemutatja

Mária 2017-ben ismerkedett meg a Paverpol textilszobrászattal, melyből oktatói vizsgát tett. Paverpol technikát használt több most kiállított festményénél, illetve a „Báj és küllem” szobornál. A „kék” – a tenger és az ég színe – párhuzamosan két ellentétes jelenségre, közegre utal – melyek kiválóan megjeleníthetők, megfigyelhetők egy-egy festményen. Az „ábránd” jelentése – a magyar nyelv értelmező szótára szerint: vágytól, reménykedéstől serkentett olyan érzelmes elképzelés, terv, tervezgetés, amely rendszerint nem valósul meg.

Benczúr-Benke Mária alkotásai október 3-áig tekinthetők meg, egyik művével a textilszobrászatba is betekintést nyújt. Fotó: Facebook

A Gazember zenekar vezetője működött közre a kiállításmegnyitón

Ezt a hiányos állapotot a magyar irodalom és költészet nagyjai egyaránt megjelenítették, feldolgozták Vörösmarty Mihálytól Petőfi Sándorig. A zene világában az ábránd kötetlen formájú, gyakran szeszélyes vagy rögtönzésszerű, érzelmes zenei műfaj vagy a fantázia megfelelője. Ma a zenének is megvan a szerepe, hiszen Turna-Barát Tamás, a Gazember zenekar vezetője, a „főgazember” működött közre a kiállításmegnyitón. A zenekar éppen 20 éve, 2005 őszén alakult meg Békésszentandráson.

A színkavalkádba öltöztetett képek egyfajta érzelmi lenyomatok

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója a szerda délutáni tárlatmegnyitón kiemelte, Benczúr-Benke Mária „Kék ábránd” névre keresztelt önálló tárlatán különleges, egyedi stílusú festmények, természeti formák ábrázolása, egy színes, absztrakt világ megteremtése figyelhető meg a festővásznakon. A színkavalkádba öltöztetett képek egyfajta érzelmi lenyomatok, a személyes emlékek és a természet viszonyának összefonódásai, újraértelmezései, történelmi események és témák sajátos megjelenítése.