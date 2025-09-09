szeptember 9., kedd

Ádám névnap

18°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték Zrt.

1 órája

Indul a buli: a Neoton és a Back II Black Békéscsabán, de ez még csak a kezdet

Címkék#Szerencsejáték Zrt.#hatoslottó#Újkígyós#ünnepi koncert#Békéscsaba

Két nagy név kezdi azt az ünnepi koncertsorozatot a Viharsarokban, mely a Hatoslottó megújulását ünnepli. A Szerencsejáték Zrt. Békés vármegyében hét településre is elhozza a hazai sztárokat.

Beol.hu

– Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több mint 80 állomásos ünnepi koncertsorozat veszi kezdetét a napokban. Ennek apropója, hogy a Hatoslottó megújulását ünnepli a Szerencsejáték Zrt., Békés vármegyében pedig hét helyszínen is lesznek koncertek. 

A Szerencsejáték Zrt. viharsarki koncertsorozata Békéscsabán kezdődik.
Szerencsejáték Zrt.: Békéscsabára szeptember 12-én érkezik a Neoton és a Back II Black. Fotó: MW-archív

A Szerencsejáték Zrt. viharsarki koncertsorozata Békéscsabán kezdődik

Békéscsabára szeptember 12-én, pénteken érkezik a Neoton és a Back II Black, Újkígyóson pedig másnap, szeptember 13-án ad koncertet Mága Zoltán és vendégei: Bodrogi Gyula, Sümegi Eszter, és Molnár Levente.

A folytatásban Dévaványán szeptember 20-án lesz egy koncert, ide Charlie és Curtis érkezik. Gyulán ugyanezen a napon tartja a Szerencsejáték Zrt. az ünnepi koncertjét, az Eddával, valamint a Török Ádám emlékzenekarral. Békésre szeptember 26-án érkezik Komonyi Zsuzsi és a Bebe and The Band, Sarkadra pedig 28-án Szabó Ádám, valamint a Triász. Kondoros zárja a vármegyei helyszínek sorát, itt Varga Viktor és Gájer Bálint lép színpadra október 2-án.

Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után alakul át. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.

Ahogy az a Békéscsaba Megyei Jogú Város közösségi oldalán olvasható, 12-én pénteken széles zenei kínálattal találkozhatunk a Munkácsy Negyedben:

  • A Szent István téren két ingyenes koncerttel várjuk a táncolni vágyó csabaiakat. A Szerencsekoncertek programsorozat csabai állomásán 18 órától a Back II Black, majd esti nagykoncertként a Neoton várja Önöket!
  • 19 órától a klasszikus és crossover (stílusokon átívelő) zenei világ kedvelői a SWING Á LA DJANGO – előadásában hallhatnak egy izgalmas kísérletet a barokk zene modern feldolgozására, a klasszikus zene fúzióját a swing, jazz, latin és folk zenével. Vivaldi Négy Évszak című hegedűverseny-sorozatát mindenki ismeri, de ebben a formában még soha nem hallhatta a Csabagyöngye Kulturális Központban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu