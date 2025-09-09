1 órája
Indul a buli: a Neoton és a Back II Black Békéscsabán, de ez még csak a kezdet
Két nagy név kezdi azt az ünnepi koncertsorozatot a Viharsarokban, mely a Hatoslottó megújulását ünnepli. A Szerencsejáték Zrt. Békés vármegyében hét településre is elhozza a hazai sztárokat.
– Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több mint 80 állomásos ünnepi koncertsorozat veszi kezdetét a napokban. Ennek apropója, hogy a Hatoslottó megújulását ünnepli a Szerencsejáték Zrt., Békés vármegyében pedig hét helyszínen is lesznek koncertek.
A Szerencsejáték Zrt. viharsarki koncertsorozata Békéscsabán kezdődik
Békéscsabára szeptember 12-én, pénteken érkezik a Neoton és a Back II Black, Újkígyóson pedig másnap, szeptember 13-án ad koncertet Mága Zoltán és vendégei: Bodrogi Gyula, Sümegi Eszter, és Molnár Levente.
A folytatásban Dévaványán szeptember 20-án lesz egy koncert, ide Charlie és Curtis érkezik. Gyulán ugyanezen a napon tartja a Szerencsejáték Zrt. az ünnepi koncertjét, az Eddával, valamint a Török Ádám emlékzenekarral. Békésre szeptember 26-án érkezik Komonyi Zsuzsi és a Bebe and The Band, Sarkadra pedig 28-án Szabó Ádám, valamint a Triász. Kondoros zárja a vármegyei helyszínek sorát, itt Varga Viktor és Gájer Bálint lép színpadra október 2-án.
Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után alakul át. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.
Ahogy az a Békéscsaba Megyei Jogú Város közösségi oldalán olvasható, 12-én pénteken széles zenei kínálattal találkozhatunk a Munkácsy Negyedben:
- A Szent István téren két ingyenes koncerttel várjuk a táncolni vágyó csabaiakat. A Szerencsekoncertek programsorozat csabai állomásán 18 órától a Back II Black, majd esti nagykoncertként a Neoton várja Önöket!
- 19 órától a klasszikus és crossover (stílusokon átívelő) zenei világ kedvelői a SWING Á LA DJANGO – előadásában hallhatnak egy izgalmas kísérletet a barokk zene modern feldolgozására, a klasszikus zene fúzióját a swing, jazz, latin és folk zenével. Vivaldi Négy Évszak című hegedűverseny-sorozatát mindenki ismeri, de ebben a formában még soha nem hallhatta a Csabagyöngye Kulturális Központban.
