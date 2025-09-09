Indul a buli: a Neoton és a Back II Black Békéscsabán, de ez még csak a kezdet

– Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több mint 80 állomásos ünnepi koncertsorozat veszi kezdetét a napokban. Ennek apropója, hogy a Hatoslottó megújulását ünnepli a Szerencsejáték Zrt., Békés vármegyében pedig hét helyszínen is lesznek koncertek.

Szerencsejáték Zrt.: Békéscsabára szeptember 12-én érkezik a Neoton és a Back II Black. Fotó: MW-archív

A Szerencsejáték Zrt. viharsarki koncertsorozata Békéscsabán kezdődik

Békéscsabára szeptember 12-én, pénteken érkezik a Neoton és a Back II Black, Újkígyóson pedig másnap, szeptember 13-án ad koncertet Mága Zoltán és vendégei: Bodrogi Gyula, Sümegi Eszter, és Molnár Levente.

A folytatásban Dévaványán szeptember 20-án lesz egy koncert, ide Charlie és Curtis érkezik. Gyulán ugyanezen a napon tartja a Szerencsejáték Zrt. az ünnepi koncertjét, az Eddával, valamint a Török Ádám emlékzenekarral. Békésre szeptember 26-án érkezik Komonyi Zsuzsi és a Bebe and The Band, Sarkadra pedig 28-án Szabó Ádám, valamint a Triász. Kondoros zárja a vármegyei helyszínek sorát, itt Varga Viktor és Gájer Bálint lép színpadra október 2-án.

Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után alakul át. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.

Ahogy az a Békéscsaba Megyei Jogú Város közösségi oldalán olvasható, 12-én pénteken széles zenei kínálattal találkozhatunk a Munkácsy Negyedben: