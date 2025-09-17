szeptember 17., szerda

Kiállítás

1 órája

Festmények és foltvarrás egy helyen – kiállítás a Szent Antal Népházban

Lezárul a Holló László művésztábor Gyomaendrődön. A kiállított művek megtekinthetők a Szent Antal Népházban.

Szabó Tímea

A Gyomaendrődi Holló László Művésztábor és a Körös-körül Foltvarró Kör közös kiállításra készül a Szent Antal Népházban. A szervezők a tárlat ünnepélyes megnyitójára és a kiállítás megtekintésére szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.

Kiállítás a Szent Antal Népházban
 A Holló László Művésztábornak már több éves hagyománya van a Szent Antal Népházban. Forrás: Szent Antal Népház/Facebook

A Holló László művésztábor jelenleg is zajlik, aminek a végén az elkészült alkotásokat tekinthetik meg az érdeklődők egy kiállítás keretein belül. A művésztábor már 20 éves hagyománynak örvend a városban, a résztvevők közt főként debreceni művészek vannak, de jöttek az ország más pontjairól is. 

Különleges tárlat a Szent Antal Népházban

Az idei tárlat különlegessége, hogy egy térben találkoznak a képzőművészeti műfajok: festmények, grafikák és a textilművészet kortárs darabjai. Idén ugyanis a művésztáborban elkészült képzőművészeti alkotások mellett a helyi foltvarrókör alkotásait is kiállítják. 

A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2025. szeptember 18-án  17:00-kor kerül sor. A megnyitón Dr. Szonda István művészeti vezető mond köszöntő beszédet, majd a résztvevők megcsodálhatják a kiállított műveket. A tárlat egészen október 20-ig látogatható és megtekinthető a Szent Antal Népház kiállító termében. 

 

 

