Otthonra találtak a legjobb sajtófotók a Szent István téren – videóval

Kedd délelőtt megnyílt az immár 43. alkalommal életre hívott magyar sajtófotó-kiállítás első része a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiumban. A magyar sajtófotó-pályázatra 282 fotográfustól 2566 pályamunka, 7438 fénykép érkezett, ezekből válogatta ki a szakmai zsűri a legjobbakat. A békéscsabai középiskolában azokat állították ki, amelyek, bár nem érdemeltek ki díjat, mindenképpen érdemesek a közönség figyelmére.

Varga Tamás, Imre György és Bánkuti András a magyar sajtófotó-kiállítás megnyitóján, a Szent István téren. Fotó: Licska Balázs

Szabadtéren nyílt meg a magyar sajtófotó-kiállítás második része

A magyar sajtófotó-kiállítás második része a Szent István téren, szabadtéren nyílt meg kedd délután. Ezen a tárlaton immár a díjazott fényképek tekinthetők meg, több kategóriában, mint

hír- és eseményfotó,

képriport,

mindennapi élet,

társadalomábrázolás és dokumentarista fotográfia,

természet és tudomány,

emberábrázolás – portré,

művészet,

sport,

streetfotó.

A fotó mindenkié, azok mindenkihez szólnak

Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta: a szabadtéren nyílt kiállítás azt üzeni, hogy a fotó mindenkié, hogy azok mindenkihez szólnak. A tárlatot egy kaleidoszkóphoz hasonlította, amelyben kavarognak az arcok, a helyzetek, a történetek. Úgy véli, egy fénykép nem csak dokumentál, értelmez is, és akkor jó, ha elgondolkodtat, felelősséget ébreszt. Fontosnak nevezte, hogy az alkotásokat ne csak nézzék, hanem lássák is, és hogy azok újabb és újabb kérdések feltevésére ösztönözzék a közönséget.

A Békéscsabai Fotófesztivál keretében érkezett a városba a tárlat

A Békéscsabai Fotófesztivált szervező Imre György fotográfus, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium oktatója elmondta, hogy az augusztustól szeptemberig tartó rendezvénysorozat keretében érkezett Békéscsabára a magyar sajtófotó-kiállítás.

Ezt emelte ki beszédében Bánkuti András, a magyar sajtófotó-kiállítás kurátora is. A Békéscsabai Fotófesztivál keretében több helyen, így a Csabagyöngye Kulturális Központban, a Békés Megyei Könyvtárban, a Munkácsy Mihály Múzeumban is láthatók jobbnál jobb fényképek, több stílusban.