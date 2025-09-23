Arcok, hangulatok jelennek meg a sajtófotó-kiállításon – videóval, galériával

A 43. alkalommal megszervezett magyar sajtófotó-pályázatra 282 fotográfus 2566 pályaművel, összesen 7438 képpel pályázott. Immár hagyomány, hogy a legjobb fényképekből kiállítást nyitnak, ez a magyar sajtófotó-kiállítás. A tárlat egyik része a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiumban nyílt meg kedd délelőtt, a megnyitón köszöntőt mondott Imre György fotográfus, a békéscsabai középiskola oktatója.

Megnyílt a magyar sajtófotó-kiállítás egyik része a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium aulájában. Fotó: Dinya Magdolna

A Békéscsabai Fotófesztivál keretében jött a városba a magyar sajtófotó-kiállítás

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a magyar sajtófotó-kiállítás a Békéscsabai Fotófesztivál keretében érkezett a városba. A rendezvénysorozat közel húsz eseményből áll, és a fotóművészetet helyezte a fókuszba. Kiemelte, hogy a diákoknak szól a legfontosabb üzenete. Ugyanis a fiatalok a fotókiállítások révén stílusokat, technikákat ismerhetnek meg, sőt ők is bemutatkozhatnak a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Azt kérte a tárlat kurátora a fiataloktól, hogy alkossanak szabadon

Bánkuti András, a magyar sajtófotó-kiállítás kurátora a békéscsabai középiskolában nyílt tárlat kapcsán elmondta: bár az itt helyet kapott fényképek nem érdemeltek ki díjat a szakmai zsűritől, érdemesek a közönség figyelmére. Szólt a diákokhoz is: azt kérte tőlük, hogy alkossanak szabadon, és hogy őrizzék meg a fényképeiket, amelyeket a város életéről készítenek, hiszen évtizedek múlva, amikor a városnak más lesz az arculata, rendkívül izgalmasak lesznek.