Ez a kiállítás könnyeket csal a szemedbe, több ezer retró kincs vár Szarvason

Egyedülálló retró játék kiállítás nyílt Szarvason. A retró kiállítás házigazdája, Kelcsi Zoltán közel harminc éve kezdte el gyűjteni a kisautókat, amikor 14 évesen megkapta első modelljét. A kezdetben nosztalgiából indult szenvedély hamar komoly gyűjtéssé alakult: nemsokára több száz, majd több ezer darab sorakozott fel a polcain, mígnem mára már több mint 14 ezer retró autóból és számos más, retró tárgyból áll össze a gyűjtemény.

Retró kiállítás Szarvason: többezer retró játék sorakozik a polcokon. Forrás: Newjsag.hu

Retró kiállítás a város szívében

A retró játék kiállítás szarvasi gyűjtemény egy része mostantól mindenki számára elérhető, hiszen a város központjában, a korábbi Vízmű épületében 260 négyzetméteren nyitotta meg kapuit a Kisautó és Retró Múzeum. A tárlaton közel 15 ezer tárgy kapott helyet, köztük 10 ezer kisautó. A darabok 60 százaléka Matchbox, a többi pedig más gyártó ritkasága. A vitrinekben nem csupán klasszikus modellek, hanem igazi különlegességek is megtalálhatók.

Bartolák Csaba alpolgármester hangsúlyozta, a tárlat „igazi időutazás élményét nyújtja”, ahol minden apró tárgy régi emlékeket idéz. Hozzátette: a közösség számára is nagy ajándék, hogy a gyűjtemény most a város közepén mindenki számára elérhetővé vált.

Közösségi élmény minden korosztály számára

A retró játékokat felvonultató retró kiállítás tematikus tereket kínál: fürdőszobától konyharészlegen át egészen a játékteremig és a kreatívszobáig, így kicsik és nagyok egyaránt nosztalgiázhatnak. A Kisautó és Retró Múzeum Facebook-oldal (és immár kiállítás) mögött álló házaspár és barátaik három hónapos intenzív munkával rendezték be a kiállítást. Az önkormányzattól három évre bérelt épületben a jövőben workshopok, börzék és tematikus programok is helyet kaphatnak, bevonva más gyűjtőket és közösségeket – írta a newjsag.hu.