24 órán át tart az alkotó maraton – galériával, videóval

Pénteken délben kezdődött el a 15. PSYCHART24 Művészeti Maraton Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban a Gál Ferenc Egyetem, a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány és a Moravcsik Alapítvány közös szervezésében. Az esemény célja, hogy csökkentse az előítéleteket a mentális betegségekkel élőkkel szemben, miközben egy szórakoztató kulturális programot nyújt minden résztvevő számára.

A PSYCHART24 segít a stigmatizáció eltörlésében

A megnyitón megjelenteket Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin pszichiáter köszöntötte. Dr. Vincze Gábor, a Gál Ferenc Egyetem dékánja elmondta, tavaly több mint 300-an vettek részt az eseményen, bíznak benne, hogy idén hasonlóan szép számokat produkálnak, valamint éjszaka is többen visszatérnek majd. Hangsúlyozta, hogy a közös együttlét segít a stigmatizáció eltörlésében, tulajdonképpen ehhez járul hozzá a művészeti maraton.

A művészet nagy szerepet játszik a mentális problémák kezelésében

A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója beszédében kiemelte, nagy öröm számukra, hogy ismét ők adhatnak otthont a rendezvénynek. Varga Anna kifejtette, kulturális szakemberként nem csak az a feladatuk, hogy élményt adjanak, koncerteket szervezzenek, hanem az is fontos számukra, hogy hozzájáruljanak a lelki egészség megőrzéséhez. Teszik ezt azért is, mert szerinte sokkal többen érintettek valamilyen mentális problémával, mint gondolnánk. Megjegyezte, ez az esemény azért is nagyon fontos, mert összehozza a résztvevőket, így alkalom nyílik a megismerésre, továbbá a művészet hatalmas szerepet játszik a mentális problémák segítésében.