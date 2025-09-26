1 órája
24 órán át tart az alkotó maraton – galériával, videóval
Idén is csatlakozott Békéscsaba a 24 órás művészeti maratonhoz. A PSYCHART24 elnevezésű rendezvény során pszichoszociális nehézséggel, akadályozottsággal élők és egészségesek együtt alkotnak egyszerre az ország 9 településén, egyidőben.
Pénteken délben kezdődött el a 15. PSYCHART24 Művészeti Maraton Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban a Gál Ferenc Egyetem, a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány és a Moravcsik Alapítvány közös szervezésében. Az esemény célja, hogy csökkentse az előítéleteket a mentális betegségekkel élőkkel szemben, miközben egy szórakoztató kulturális programot nyújt minden résztvevő számára.
A PSYCHART24 segít a stigmatizáció eltörlésében
A megnyitón megjelenteket Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin pszichiáter köszöntötte. Dr. Vincze Gábor, a Gál Ferenc Egyetem dékánja elmondta, tavaly több mint 300-an vettek részt az eseményen, bíznak benne, hogy idén hasonlóan szép számokat produkálnak, valamint éjszaka is többen visszatérnek majd. Hangsúlyozta, hogy a közös együttlét segít a stigmatizáció eltörlésében, tulajdonképpen ehhez járul hozzá a művészeti maraton.
A művészet nagy szerepet játszik a mentális problémák kezelésében
A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója beszédében kiemelte, nagy öröm számukra, hogy ismét ők adhatnak otthont a rendezvénynek. Varga Anna kifejtette, kulturális szakemberként nem csak az a feladatuk, hogy élményt adjanak, koncerteket szervezzenek, hanem az is fontos számukra, hogy hozzájáruljanak a lelki egészség megőrzéséhez. Teszik ezt azért is, mert szerinte sokkal többen érintettek valamilyen mentális problémával, mint gondolnánk. Megjegyezte, ez az esemény azért is nagyon fontos, mert összehozza a résztvevőket, így alkalom nyílik a megismerésre, továbbá a művészet hatalmas szerepet játszik a mentális problémák segítésében.
Az elkészült alkotásokat később ki is állítják Békéscsabán
Mészáros Zsuzsanna, a rendezvény művészeti vezetője arról beszélt, hogy szombat délig van lehetőség a közös alkotásra, az elkészült műveket ugyanakkor csak egy későbbi időpontban kapják vissza az alkotók. Kiemelte, hogy az itt elkészült munkákból a zsűri 10 darabot választ ki szombat 13 óráig, illetve a helyi kiállításokhoz még húsz alkotást válogatnak be. Hozzátette, a PSYCHART24 mind a 9 helyszínén létrejövő, összesen 90 darab mű a későbbiekben együtt lesz látható Békéscsabán. Az esemény zárórendezvényét szombaton 13 óra körül tartják, ahol az eredményeket is ismertetik majd.
