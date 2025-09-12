szeptember 12., péntek

Neoton, Back II Black, Mága Zoltán – színes programok Békésben

Tovább folytatódik a rendezvények sora a következő napokban is Békés vármegyében. Az érdeklődők sokrétű és sokszínű programok közül választhatnak.

Papp Gábor

A programok között tallózva láthatjuk, hogy koncertek, könyvbemutatók, kulturális események, gasztronómiai események követik egymást Békés vármegye településein. A rendezvények között tallóztunk programajánlónkban.

Program: hétvégén Békésben
Sokszínű programok lesznek a következő napokban is, a Neoton is fellép Békéscsabán. Fotó: MW-archív

Programok a vármegye településein

BÉKÉS

Szeptember 12., péntek

13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.

Szeptember 13., szombat

20.00: Retro diszkó Dánfokon.

Szeptember 16., kedd

17.00: Fermentálás – Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök előadása a művelődési központban.

Szeptember 17., szerda

17.00: Katica macija – dr. Pálmai Tamás mesekönyvének bemutatója a művelődési központ kápolnatermében.

BÉKÉSCSABA

Szeptember 12., péntek

16.00: Hidvégi Péter: Egy mosoly – fotókiállítás-megnyitó a Békés Megyei Könyvtárban.

18.00: Szerencsekoncertek  

  • a Neoton 
  • és a Back II Black koncertje a Szent István téren.

19.00: Swing á la Django: Vivaldi 4 Seasons – crossover koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 13., szombat

9.00-18.00: Kockanapok: LEGO-építmények és játszóház a Csabagyöngye Kulturális Központban.

14.00: Dán Délután és LEGO-kihívás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.00: Azok a csodálatos bányatavak – kerékpáros városismereti kirándulás, indulás a Szent István térről.

18.00: Punkok – Bánkuti András fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

18.30: Everest: A túlélés ára – Neszmélyi Emil csúcsmászó önálló estje a Napsugár bábszínházban.

19.00: Békéscsabai Pop-Punk Fest a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 14., vasárnap

9.00-18.00: Kockanapok: LEGO-építmények és játszóház a Csabagyöngye Kulturális Központban.

11.00: Esküvőkiállítás az Arcanum Hotelben.

14.00-17.00: Meseházi szüreti mulatság a Meseházban.

Szeptember 16., kedd

7.00-8.30: Bringás reggel négy helyszínen, a Szent István téren, az Andrássy úton, a repülőhídnál és a Lencsési lakótelepen, a körgátnál.

17.00: Világtitkok! – Zolcer János előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

19.00: Pál Feri előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 18., csütörtök

17.00: Három hónap, három történet: Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója a Munkácsy Emlékházban.

18.00: Egy klub, 25 év, 3 szett – Pódiumbeszélgetés a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület történetéről a Békés Megyei Könyvtárban.

19.00: 4 évszak – vígjáték a Csabagyöngye Kulturális Központban.

DOMBEGYHÁZ

Szeptember 13., szombat

10.00: Falunap főzőversennyel, fellépőkkel, Ásós Géza finom ételeivel.

GYULA

Szeptember 12., péntek

16.00: Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tánévnyitó táncház a Vigadó.

Szeptember 13., szombat

10.00: XIX. Országos Román Gasztronómiai Fesztivál és Családi Nap. Kulturális bemutatók, gasztronómiai verseny, kézműves foglalkozások, ugrálóvár, arcfestés a várkertben.

Szeptember 17., szerda

16.30: Varázsének Imibácsival az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

KARDOSKÚT

Szeptember 13., szombat

19.00: IX. Fosztóka az Oncsa ház udvarán, bemutatják a Simon János visszaemlékezéseiről készült filmet.

KÉTEGYHÁZA

Szeptember 16., kedd

07.00-08.00: Bringás reggeli a Márki Sándor Általános Iskola és a Román Nemzetiségi Általános Iskola előtt.

MEZŐBERÉNY

Szeptember 13., szombat

14.00: Nyitott templomok napja a Tót/Szlovák Evangélikus Templomban.

Szeptember 17., szerda

15.00: TiniKlub a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban.

OROSHÁZA

Szeptember 12., péntek

14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban.

19.00: Élő zenés fröccsterasz újra a PMK Teraszon.

Szeptember 13., szombat,

8.00: Bajnokok és ízek napja, Gyopi grill- és főzőparti, Nagy Sándor emlékverseny Gyopároson, a parkfürdőben.

14.00: Iványi Szabolcs Hattyúgyermek – A lélek meséi című könyv bemutatója a városi könyvtárban.

Szeptember 17. szerda

15.00: Biztonságban két keréken címmel ingyenes állapotfelmérése a kerékpároknak az Eötvös téren.

SZABADKÍGYÓS

Szeptember 13., szombat

I. Puszta Feszt a Piac téren.

SZARVAS

Szeptember 12-14., péntek-vasárnap

Szarvasi Szilvanapok

TELEKGERENDÁS

Szeptember 14., vasárnap

7.00: Bolhapiac a piactéren.

TÓTKOMLÓS

Szeptember 14., vasárnap

10.00: V. Horgász gyermeknap a Száraz-éren.

ÚJKÍGYÓS

Szeptember 13., szombat

19.00: Mága Zoltán és vendégei koncertje a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti parkban.

 


 

 

