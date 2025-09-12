49 perce
Neoton, Back II Black, Mága Zoltán – színes programok Békésben
Tovább folytatódik a rendezvények sora a következő napokban is Békés vármegyében. Az érdeklődők sokrétű és sokszínű programok közül választhatnak.
A programok között tallózva láthatjuk, hogy koncertek, könyvbemutatók, kulturális események, gasztronómiai események követik egymást Békés vármegye településein. A rendezvények között tallóztunk programajánlónkban.
Programok a vármegye településein
BÉKÉS
Szeptember 12., péntek
13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.
Szeptember 13., szombat
20.00: Retro diszkó Dánfokon.
Szeptember 16., kedd
17.00: Fermentálás – Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök előadása a művelődési központban.
Szeptember 17., szerda
17.00: Katica macija – dr. Pálmai Tamás mesekönyvének bemutatója a művelődési központ kápolnatermében.
BÉKÉSCSABA
Szeptember 12., péntek
16.00: Hidvégi Péter: Egy mosoly – fotókiállítás-megnyitó a Békés Megyei Könyvtárban.
18.00: Szerencsekoncertek
- a Neoton
- és a Back II Black koncertje a Szent István téren.
19.00: Swing á la Django: Vivaldi 4 Seasons – crossover koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Szeptember 13., szombat
9.00-18.00: Kockanapok: LEGO-építmények és játszóház a Csabagyöngye Kulturális Központban.
14.00: Dán Délután és LEGO-kihívás a Békés Megyei Könyvtárban.
16.00: Azok a csodálatos bányatavak – kerékpáros városismereti kirándulás, indulás a Szent István térről.
18.00: Punkok – Bánkuti András fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
18.30: Everest: A túlélés ára – Neszmélyi Emil csúcsmászó önálló estje a Napsugár bábszínházban.
19.00: Békéscsabai Pop-Punk Fest a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Szeptember 14., vasárnap
9.00-18.00: Kockanapok: LEGO-építmények és játszóház a Csabagyöngye Kulturális Központban.
11.00: Esküvőkiállítás az Arcanum Hotelben.
14.00-17.00: Meseházi szüreti mulatság a Meseházban.
Szeptember 16., kedd
7.00-8.30: Bringás reggel négy helyszínen, a Szent István téren, az Andrássy úton, a repülőhídnál és a Lencsési lakótelepen, a körgátnál.
17.00: Világtitkok! – Zolcer János előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
19.00: Pál Feri előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Szeptember 18., csütörtök
17.00: Három hónap, három történet: Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója a Munkácsy Emlékházban.
18.00: Egy klub, 25 év, 3 szett – Pódiumbeszélgetés a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület történetéről a Békés Megyei Könyvtárban.
19.00: 4 évszak – vígjáték a Csabagyöngye Kulturális Központban.
DOMBEGYHÁZ
Szeptember 13., szombat
10.00: Falunap főzőversennyel, fellépőkkel, Ásós Géza finom ételeivel.
GYULA
Szeptember 12., péntek
16.00: Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tánévnyitó táncház a Vigadó.
Szeptember 13., szombat
10.00: XIX. Országos Román Gasztronómiai Fesztivál és Családi Nap. Kulturális bemutatók, gasztronómiai verseny, kézműves foglalkozások, ugrálóvár, arcfestés a várkertben.
Szeptember 17., szerda
16.30: Varázsének Imibácsival az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
KARDOSKÚT
Szeptember 13., szombat
19.00: IX. Fosztóka az Oncsa ház udvarán, bemutatják a Simon János visszaemlékezéseiről készült filmet.
KÉTEGYHÁZA
Szeptember 16., kedd
07.00-08.00: Bringás reggeli a Márki Sándor Általános Iskola és a Román Nemzetiségi Általános Iskola előtt.
MEZŐBERÉNY
Szeptember 13., szombat
14.00: Nyitott templomok napja a Tót/Szlovák Evangélikus Templomban.
Szeptember 17., szerda
15.00: TiniKlub a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban.
OROSHÁZA
Szeptember 12., péntek
14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban.
19.00: Élő zenés fröccsterasz újra a PMK Teraszon.
Szeptember 13., szombat,
8.00: Bajnokok és ízek napja, Gyopi grill- és főzőparti, Nagy Sándor emlékverseny Gyopároson, a parkfürdőben.
14.00: Iványi Szabolcs Hattyúgyermek – A lélek meséi című könyv bemutatója a városi könyvtárban.
Szeptember 17. szerda
15.00: Biztonságban két keréken címmel ingyenes állapotfelmérése a kerékpároknak az Eötvös téren.
SZABADKÍGYÓS
Szeptember 13., szombat
I. Puszta Feszt a Piac téren.
SZARVAS
Szeptember 12-14., péntek-vasárnap
TELEKGERENDÁS
Szeptember 14., vasárnap
7.00: Bolhapiac a piactéren.
TÓTKOMLÓS
Szeptember 14., vasárnap
10.00: V. Horgász gyermeknap a Száraz-éren.
ÚJKÍGYÓS
Szeptember 13., szombat
19.00: Mága Zoltán és vendégei koncertje a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti parkban.
Békésben is dúl a K-Pop láz: Csabára jön a műfaj hazai királya
Panellakó kutyások és nem kutyások háborúja: most kiderült, kinek van igaza