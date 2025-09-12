Neoton, Back II Black, Mága Zoltán – színes programok Békésben

A programok között tallózva láthatjuk, hogy koncertek, könyvbemutatók, kulturális események, gasztronómiai események követik egymást Békés vármegye településein. A rendezvények között tallóztunk programajánlónkban.

Sokszínű programok lesznek a következő napokban is, a Neoton is fellép Békéscsabán. Fotó: MW-archív

Programok a vármegye településein

BÉKÉS

Szeptember 12., péntek

13.00-17.00: Kézműves vásár a Békési Pálinka Centrumban.

Szeptember 13., szombat

20.00: Retro diszkó Dánfokon.

Szeptember 16., kedd

17.00: Fermentálás – Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök előadása a művelődési központban.

Szeptember 17., szerda

17.00: Katica macija – dr. Pálmai Tamás mesekönyvének bemutatója a művelődési központ kápolnatermében.

BÉKÉSCSABA

Szeptember 12., péntek

16.00: Hidvégi Péter: Egy mosoly – fotókiállítás-megnyitó a Békés Megyei Könyvtárban.

18.00: Szerencsekoncertek

a Neoton

és a Back II Black koncertje a Szent István téren.

19.00: Swing á la Django: Vivaldi 4 Seasons – crossover koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 13., szombat

9.00-18.00: Kockanapok: LEGO-építmények és játszóház a Csabagyöngye Kulturális Központban.

14.00: Dán Délután és LEGO-kihívás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.00: Azok a csodálatos bányatavak – kerékpáros városismereti kirándulás, indulás a Szent István térről.

18.00: Punkok – Bánkuti András fotókiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

18.30: Everest: A túlélés ára – Neszmélyi Emil csúcsmászó önálló estje a Napsugár bábszínházban.

19.00: Békéscsabai Pop-Punk Fest a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 14., vasárnap

9.00-18.00: Kockanapok: LEGO-építmények és játszóház a Csabagyöngye Kulturális Központban.

11.00: Esküvőkiállítás az Arcanum Hotelben.

14.00-17.00: Meseházi szüreti mulatság a Meseházban.

Szeptember 16., kedd

7.00-8.30: Bringás reggel négy helyszínen, a Szent István téren, az Andrássy úton, a repülőhídnál és a Lencsési lakótelepen, a körgátnál.

17.00: Világtitkok! – Zolcer János előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

19.00: Pál Feri előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Szeptember 18., csütörtök

17.00: Három hónap, három történet: Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója a Munkácsy Emlékházban.