szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Munkácsy Fest

19 perce

Az X-Faktor egykori döntőse fergeteges hangulatot varázsolt a színpadra – galériával

Címkék#Paulina#Munkácsy Festen#energia#buli#énekes

Vad, szabad és érzelemmel teli saját világát hozta el a Csabagyöngye STÉG színpadára Paulina, az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hazai előadója a Munkácsy Fest keretében tartott péntek esti koncertjén.

Vincze Attila
Az X-Faktor egykori döntőse fergeteges hangulatot varázsolt a színpadra – galériával

Fergeteges bulit tartott péntek este Paulina a Csabagyöngye STÉG színpadán, melyet a Munkácsy Fest keretében rendeztek meg. Fotó: Kiss Zoltán

A mára Fonogram-díjas tehetség 2021-ben, az X-Faktorban saját dalaival jutott a döntőbe, ahol a legjobb női énekesként zárta a műsort, és ő nyerte a különdíjat, mellyel lehetőséget kapott fellépni 2022-ben a Sziget fesztiválon is. Az énekesnő azóta turnézott a Honeybeasttel, és önállóan, határon innen és túl is. Paulina bulijainak sokak szerint az a titka, ahogy a dalok az énekes és a zenekar összeadódó, szinte kimeríthetetlennek tűnő színpadi energiáival nyernek új értelmet, ezt pedig a Munkácsy Festen tartott pénteki koncertjén a csabaiak is megtapasztalhatták.

Paulina koncert Békéscsabán

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu