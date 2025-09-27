2 órája
Az X-Faktor egykori döntőse fergeteges hangulatot varázsolt a színpadra – galériával
Vad, szabad és érzelemmel teli saját világát hozta el a Csabagyöngye STÉG színpadára Paulina, az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hazai előadója a Munkácsy Fest keretében tartott péntek esti koncertjén.
Fergeteges bulit tartott péntek este Paulina a Csabagyöngye STÉG színpadán, melyet a Munkácsy Fest keretében rendeztek meg. Fotó: Kiss Zoltán
A mára Fonogram-díjas tehetség 2021-ben, az X-Faktorban saját dalaival jutott a döntőbe, ahol a legjobb női énekesként zárta a műsort, és ő nyerte a különdíjat, mellyel lehetőséget kapott fellépni 2022-ben a Sziget fesztiválon is. Az énekesnő azóta turnézott a Honeybeasttel, és önállóan, határon innen és túl is. Paulina bulijainak sokak szerint az a titka, ahogy a dalok az énekes és a zenekar összeadódó, szinte kimeríthetetlennek tűnő színpadi energiáival nyernek új értelmet, ezt pedig a Munkácsy Festen tartott pénteki koncertjén a csabaiak is megtapasztalhatták.
Paulina koncert BékéscsabánFotók: Kiss Zoltán
