3 órája
Mesekönyvet írt a háziorvos: megjelent Pálmai Tamás Katica macija - galériával
Üzenet a családról, a szülői útkeresésről, a nagyszülői szerepről, a nevelésről és arról, hogyan adhatunk maradandó útravalót a következő generációknak. Óriási érdeklődés mellett mutatták be Pálmai Tamás Katica macija című mesekönyvét a békési kulturális központban szerdán délután.
A Katica macija című mesekönyv megszületése kapcsán Pálmai Tamás – aki háziorvosként dolgozik a városban – leszögezte: az ember a születésétől fogva érik.
– Alakul a társadalomban betöltött és a szülői szerepe is – fogalmazott. – Szülőknek szóló egyetem azonban nincs, magunknak kell megtanulnunk mindent vagy az otthonról hozott minták alapján, vagy a máshonnan látott példákon keresztül. Ennek ellenére kezdők vagyunk, botladozunk, és nem biztos, hogy mindig jól csináljuk. A kisebb-nagyobb botladozások közepette egyszer csak azt vesszük észre, hogy nagyszülővé váltunk. Ilyenkor pedig hajlamosak lehetünk felülni arra a sablonra, hogy nincs felelősség, csak szeretni kell az unokákat. Ha azonban komolyan vesszük ezt a szerepet, akkor tudjuk, hogy másról és többről van szó.
Pálmai Tamás: valami kézzel foghatót akartam adni az unokáimnak
Pálmai Tamás ezzel kapcsolatban elmondta, egyrészt ott a nagyszülők tapasztalata, másrészt, rá kell jönni, hogy ha „mindent megengedek, szeretem, imádom”, szembe megyek a szülői trendekkel, ami senkinek sem jó.
A szerző elárulta, hogy amikor több évtizede Békésre került, fejest ugrott a közéletbe, számos feladatot vállalt ezen a területen is.
– Néha a család háttérbe szorult, így amikor odajutottam, hogy az unokáimmal foglalkozzak, akkor picit próbáltam kompenzálni is – árulta el. – Tulajdonképpen egy nem hibátlan szülő próbálja jól csinálni, mint nagyszülő, de ahogy említettem, nem úgy, mindent megengedek az unokáknak, hanem, hogy a magam módján hozzájárulok a nevelésükhöz, és valami kézzel foghatót adok nekik. Így megszületett a mese veleje, a közepe, és elkezdtem fontolgatni, hogy kiadom. Ekkor azonban azzal szembesültem, hogy a történet kicsit rövid, kicsit talán kevés egy könyvhöz. Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője biztatott, hogy adjam ki mégis, és megnyertük az ügynek Horváth Hajnalkát, Békés egyik tehetséges képzőművészét. Leültünk a város kedvelt reggelizőhelyére. Megalkottuk a haditervet, és szépen lassan, csendesen készült a könyvecske. Kata szerkesztette, Horváth Hajnalka, Hajni rajzolta, majd festette az illusztrációkat. Éppen az ötletére kapott a könyvben fontos szerepet a Katica. A katicabogaraknak nem tett jót, hogy nagyon sok szó esett a káros harlekin fajtájukról. Kicsit így a katicákat is rehabilitáltuk.
Mesekönyvet írt a háziorvos: megjelent Pálmai Tamás Katica macijaFotók: Jenei Péter
100 százalékban békési könyv született
Pálmai Tamás hozzátette, Darnai-Varga Irma a nagyon profi tördelés mellett a nyomdai előkészületeket is kiválóan intézte.
– Az előszót a város csodálatos egyénisége, H. Kovács Eszter írta. Egy 100 százalékban békési könyv született, hiszen a Földesi Nyomdában öltött végleges formát a kötet – részletezte.
Videón Pálmai Tamás könyvbemutatója
Tata, jó mesét írtál!
Pálmai Tamásnak négy unokája van, és mindannyian nagy, csodálkozó szemeket meresztettek, amikor meglátták, megnézték, elolvasták nagypapa alkotását. Meg is jegyezték, hogy „Tata, jó mesét írtál.
– A fiaim és menyeim tekintetén is láttam, hogy jó néven vették, hogy gyermekeik valami életre szólót, maradandót kaptak. Kicsit pótoltam a „szülői baklövéseimet” – mesélte.
A történetről a szerző elárulta, hogy verses mese született, amely szól
- a Maciról,
- a mézről,
- a katicabogárról,
- a világ dolgairól
- és a barátságról.
- Szerepet kap a történetben egy pap bácsi is.
– Ez a történetszál kicsit önéletrajzi ihletésű is, hiszen gyermekkoromban a falunkban élő pap bácsinak voltak méhei, és mindig hozzámentem lépes mézet rágcsálni – árulta el Pálmai Tamás.
A kötet 500 példányban jelent meg, amelyből 155 már a könyvbemutató után elkelt. Helyben a Barta Postán és a könyvtárban vásárolható meg, míg az interneten keresztül a Libri Bookline változatán, illetve a Libri boltokban is.
A valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán: 2500 munkahelyet teremt egy szingapúri cég – videó, galéria