Mesekönyvet írt a háziorvos: megjelent Pálmai Tamás Katica macija - galériával

A Katica macija című mesekönyv megszületése kapcsán Pálmai Tamás – aki háziorvosként dolgozik a városban – leszögezte: az ember a születésétől fogva érik.

Pálmai Tamás könyvéből már a bemutatón is rengeteg példány fogyott. Fotó: Jenei Péter

– Alakul a társadalomban betöltött és a szülői szerepe is – fogalmazott. – Szülőknek szóló egyetem azonban nincs, magunknak kell megtanulnunk mindent vagy az otthonról hozott minták alapján, vagy a máshonnan látott példákon keresztül. Ennek ellenére kezdők vagyunk, botladozunk, és nem biztos, hogy mindig jól csináljuk. A kisebb-nagyobb botladozások közepette egyszer csak azt vesszük észre, hogy nagyszülővé váltunk. Ilyenkor pedig hajlamosak lehetünk felülni arra a sablonra, hogy nincs felelősség, csak szeretni kell az unokákat. Ha azonban komolyan vesszük ezt a szerepet, akkor tudjuk, hogy másról és többről van szó.

Pálmai Tamás: valami kézzel foghatót akartam adni az unokáimnak

Pálmai Tamás ezzel kapcsolatban elmondta, egyrészt ott a nagyszülők tapasztalata, másrészt, rá kell jönni, hogy ha „mindent megengedek, szeretem, imádom”, szembe megyek a szülői trendekkel, ami senkinek sem jó.

A szerző elárulta, hogy amikor több évtizede Békésre került, fejest ugrott a közéletbe, számos feladatot vállalt ezen a területen is.

– Néha a család háttérbe szorult, így amikor odajutottam, hogy az unokáimmal foglalkozzak, akkor picit próbáltam kompenzálni is – árulta el. – Tulajdonképpen egy nem hibátlan szülő próbálja jól csinálni, mint nagyszülő, de ahogy említettem, nem úgy, mindent megengedek az unokáknak, hanem, hogy a magam módján hozzájárulok a nevelésükhöz, és valami kézzel foghatót adok nekik. Így megszületett a mese veleje, a közepe, és elkezdtem fontolgatni, hogy kiadom. Ekkor azonban azzal szembesültem, hogy a történet kicsit rövid, kicsit talán kevés egy könyvhöz. Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője biztatott, hogy adjam ki mégis, és megnyertük az ügynek Horváth Hajnalkát, Békés egyik tehetséges képzőművészét. Leültünk a város kedvelt reggelizőhelyére. Megalkottuk a haditervet, és szépen lassan, csendesen készült a könyvecske. Kata szerkesztette, Horváth Hajnalka, Hajni rajzolta, majd festette az illusztrációkat. Éppen az ötletére kapott a könyvben fontos szerepet a Katica. A katicabogaraknak nem tett jót, hogy nagyon sok szó esett a káros harlekin fajtájukról. Kicsit így a katicákat is rehabilitáltuk.