A női lét kérdéseit feszegeti a látványtervező különleges kiállítása - galériával, videóval

Lenkefi Zoltán, az idén 20 éves Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója elmondta, hogy igyekeznek megmutatni, hogy a bábszínházban nem csak előadások zajlanak, másféle tevékenységek is folynak. L. Deák Réka – a felesége – a teátrumban látványtervezőként, díszlet- és jelmeztervezőként ténykedik, és közben futtat egy párhuzamos világot is, amit érdemes megmutatni, hiszen így az érdeklődők beláthatnak a színfalak mögé.

L. Deák Réka látványtervező, díszlet- és jelmeztervező alkotásaiból nyílt kiállítás a Napsugár bábszínházban. Fotó: Bencsik Ádám

L. Deák Réka a háttérből előre lépett

Ilyen jól eddig nem találta meg feladatát ez a tér, azóta, hogy valamivel több mint két éve a Napsugár bábszínház az Ursziny-Beliczey-kúriába költözött – mondta Varga Tamás alpolgármester. L. Deák Réka, aki nemcsak oszlopos, hanem alapító tagja is a bábszínháznak, most a háttérből előre lépett.

Ismertette az alkotó pályafutását, hogy a családi hátteréből adódóan a színház természetes közegévé vált, és idézett is tőle, miszerint a bábszínház egy olyan kreatív hely, ahol minden nap csodát tesznek.