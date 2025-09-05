szeptember 5., péntek

Napsugár bábszínház

1 órája

A női lét kérdéseit feszegeti a látványtervező különleges kiállítása - galériával, videóval

Címkék#identitás#Napsugár bábszínház#L Deák Réka#emlékezet#háttér#munka

Egészen rendhagyó kiállítás nyílt a békéscsabai Ursziny-Beliczey-kúriában annak apropóján, hogy idén 20 éves a Napsugár bábszínház, illetve, hogy itt hamarosan megkezdődik a 21. évad. A Napsugár bábszínház alapító tagja, L. Deák Réka díszlet- és jelmeztervező különleges alkotásai; vagyis a Színek, formák, anyagok című tárlata a női léttel kapcsolatos kérdéseket vet fel.

Licska Balázs

Lenkefi Zoltán, az idén 20 éves Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója elmondta, hogy igyekeznek megmutatni, hogy a bábszínházban nem csak előadások zajlanak, másféle tevékenységek is folynak. L. Deák Réka – a felesége – a teátrumban látványtervezőként, díszlet- és jelmeztervezőként ténykedik, és közben futtat egy párhuzamos világot is, amit érdemes megmutatni, hiszen így az érdeklődők beláthatnak a színfalak mögé.

A Napsugár bábszínház alapító tagja, L. Deák Réka látványtervező különleges alkotásai
L. Deák Réka látványtervező, díszlet- és jelmeztervező alkotásaiból nyílt kiállítás a Napsugár bábszínházban. Fotó: Bencsik Ádám

L. Deák Réka a háttérből előre lépett

Ilyen jól eddig nem találta meg feladatát ez a tér, azóta, hogy valamivel több mint két éve a Napsugár bábszínház az Ursziny-Beliczey-kúriába költözött – mondta Varga Tamás alpolgármester. L. Deák Réka, aki nemcsak oszlopos, hanem alapító tagja is a bábszínháznak, most a háttérből előre lépett.

Ismertette az alkotó pályafutását, hogy a családi hátteréből adódóan a színház természetes közegévé vált, és idézett is tőle, miszerint a bábszínház egy olyan kreatív hely, ahol minden nap csodát tesznek.

A Napsugár bábszínház alapító tagja, L. Deák Réka látványtervező különleges alkotásai

Fotók: Bencsik Ádám

A női lélek finom rezdülései jelennek meg a tárlaton

A kiállítást Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus nyitotta meg. A női lélek finom rezdüléseit kapta meg L. Deák Réka tárlatán, és szerinte a két terem – amelyekben otthonra leltek a munkák – összességében egy műalkotás. Külön is beszélt néhány alkotásról. Erős fókuszt ad a térnek a Nézőpontok címet viselő installáció, amelynek közepén egy vörös ruha található egy fej nélküli babán, kitárt szárnyakkal és sérülésekkel. Remekül kiegészítik a mellette lévő ikonszerű, fejet megidéző művek. Úgy fogalmazott: a paraván mindig eltakar valamit, most viszont megelevenedett.

Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus nyitotta meg a tárlatot. Fotó: Bencsik Ádám

Fontos kérdéseket jár körül a Napsugár bábszínházban nyílt kiállítás

Ez a kiállítás a női lét sokszínűségét, rétegzettségét és erejét járja körül. A bemutatott munkák a nőiség különböző aspektusait vizsgálják: identitást, emlékezetet, testet, szerepeket, átváltozásokat – olvasható a kiállítás anyagában. Az öltözékek nem csupán viseletek, hanem üzenet- és jelentéshordozók, a fali képek és objektek pedig belső világokat, hangulatokat, történeteket idéznek meg. L. Deák Réka munkáiban fontos a kísérletezés, az anyaggal való játék, illetve az, hogy kérdéseket tegyen fel, most éppen a nőiséggel kapcsolatosakat. 

 

