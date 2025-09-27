Felavatták a Lenkefi Konrádnak emléket állító alkotást

Számos program várta azokat, akik szombaton a Munkácsy Fest során kilátogattak a Napsugár Bábszínház Napsugaras kertjébe, hiszen 14 órától a saját játékaik, illetve a Tekergőtér játékai, 16 órától pedig Danny Bain A fán lakó gyermekek című bábszínházi előadása várta az érdeklődőket. Mindeközben pedig, mielőtt elindult volna a kulisszajárás, a bábszínház előterében felavatták Éber Tamás lignofán technikával készült installációját, amely Lenkefi Konrádnak, a Békés megyei bábjáték megalapozójának állít emléket.

Felavatták a Lenkefi Konrádnak emléket állító különleges, fából készült installációt a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban. Fotó: Vincze Attila

A Napsugár bábszínházba került át a Lenkefi Konrádnak emléket állító installáció

Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója az esemény kapcsán elmondta, hogy Éber Tamás műve már adott volt, hiszen mint ismert, a művész tavaly decemberben a Munkácsy Mihály Múzeumban nyílt Fény a fában című kiállításán már látható volt a Lenkefi Konrád arcképével díszített, egy valódi fát ábrázoló alkotás. Kiemelte, hogy az elkészült installáció része továbbá Napsugárka, a bábszínház ikonikus figurája, valamint a pelikán, amely az egyik első felnőtt előadásuk szereplője volt. Mint fogalmazott, a kiállítás után merült fel Éber Tamás részéről, hogy mi lenne, ha az alkotás a bábszínház előterébe kerülne át, hiszen szerinte itt lenne a legméltóbb helye, ezt az ötletet pedig örömmel fogadták.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nagy lehetőségek rejlenek a szabadalmaztatott technikában

Az eredetileg bőrműves békéscsabai szakember, Éber Tamás a Beol.hu-nak kifejtette, mindig is fontosnak tartotta, hogy valamilyen módon bemutassa azt, hogy mennyi értékes ember él Békéscsabán és környékén. Hangsúlyozta, hogy kifejlesztett egy módszert, amit lignofánnak nevezett el, amely egy régi technikának az újjáélesztése, pontosabban a fába való átültetése volt, melyet szabadalmaztatott és innovációs díjat is kapott érte. Éber Tamás egyébként a technikában rengeteg lehetőséget lát, hisz szerinte akár faliképeken, de beültetve akár bútorokba, nyílászárókba, padlóba, gyakorlatilag szinte bármilyen olyan tárgyban alkalmazható, ami fából készült.