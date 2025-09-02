szeptember 2., kedd

Hét-nyolc zsáknyi meglepetést kapott a bábszínház

Különleges adománnyal lepték meg a Békéscsabai Napsugár Bábszínházat.

Beol.hu

Az intézmény Facebook-oldalán ismertették, hogy hét-nyolc zsáknyi szebbnél szebb anyaggal tért be az egyetemista Tar Melinda. Nagymamája két éve hunyt el, és varrónői foglalkozásából adódóan sok anyagot hagyott a családra, többet, mint amennyit fel tudnának használni. Ezért döntöttek a felajánlás mellett.

Különleges adománnyal lepték meg a Békéscsabai Napsugár Bábszínházat. Fotó: Napsugár bábszínház Facebook-oldala

– A kötött pamutból, plüssből és frottírból játékok és bábruhák készülnek majd a bábkészítő Savolt-Klemm Szilvia, valamint a jelmezkészítő Vidáné Patai Mária kezei alatt – közölték. A különféle szövetek jól jönnek majd a kellékekhez, a báböltöztetéshez; míg a gyöngyökből, nem használt ékszerekből kellékdísz születik.  

 

 

