Játszanak is rajta
3 órája
Egy 150 éves hangszerritkaság érkezett a múzeumba
Egy több mint 150 éves ritkaság érkezett a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumba. A frissen felújított Bösendorfer zongora a Munkácsy Fest keretében is főszerepet kap.
Megérkezett, a szakértő, gondos kezeknek köszönhetően pedig immár a helyére is került – írták a Munkácsy Mihály Múzeum Facebook-oldalán az intézmény legújabb műtárgya, a frissen felújított, 1871-ben készült Bösendorfer zongora kapcsán.
Az immár teljes pompában tündöklő, gazdag hangzású hangszerritkaság a Munkácsy Fest keretében is főszerepet kap: szeptember 27-én, szombaton 17 órakor Gál Csaba zongoraművész ad koncertet rajta.
Ezt ne hagyja ki!Év birtoka
Tegnap, 7:44
Anya, lánya vezeti a legszebb magyarországi növénytermesztő birtokot
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre