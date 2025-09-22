szeptember 22., hétfő

Játszanak is rajta

1 órája

Egy 150 éves hangszerritkaság érkezett a múzeumba

Címkék#Munkácsy Mihály Múzeum#békéscsabai#műtárgy#zongoraművész

Egy több mint 150 éves ritkaság érkezett a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumba. A frissen felújított Bösendorfer zongora a Munkácsy Fest keretében is főszerepet kap.

Licska Balázs

Megérkezett, a szakértő, gondos kezeknek köszönhetően pedig immár a helyére is került – írták a Munkácsy Mihály Múzeum Facebook-oldalán az intézmény legújabb műtárgya, a frissen felújított, 1871-ben készült Bösendorfer zongora kapcsán.

Megérkezett a hangszerritkaság
Megérkezett a hangszerritkaság, a felújított Bösendorfer zongora a múzeumba. Fotó: Munkácsy Mihály Múzeum Facebook-oldala

Az immár teljes pompában tündöklő, gazdag hangzású hangszerritkaság a Munkácsy Fest keretében is főszerepet kap: szeptember 27-én, szombaton 17 órakor Gál Csaba zongoraművész ad koncertet rajta.

 

 

