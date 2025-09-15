Félszáz fényképpel ünneplik a barátságot a Lencsési Közösségi Házban

A Kapcsolat című jubileumi kiállítással egy 20 éves barátságot ünnepel a Márvány Fotóműhely és az Aradi Fotóklub – vezette fel a két hétig látogatható, pénteken nyílt, közel félszáz fényképet felvonultató tárlatot Takács Péter, a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház vezetője.

Kapcsolat címmel nyílt kiállítás a Lencsési Közösségi Házban, a Márvány Fotóműhelyt és az Aradi Fotóklubot 20 éves barátság köti össze. Fotó: Licska Balázs

Húszéves híd köti össze Békéscsabát és Aradot

Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, hogy nemcsak egy kiállítást nyitottak meg, hanem egy barátságot, egy olyan hidat is ünnepelnek, amely összeköti Békéscsabát és Aradot. Kifejezőnek ítélte a tárlat címét is, kiemelte, hogy a kapcsolat mindenki életében meghatározó, van kapcsolat

emberek között,

közösségek között,

múlt és jelen között;

és a fotográfia is kapcsolat, mégpedig

a valóság és az emlékek között,

a fotós szeme és a néző tekintete között.

A fotózás lett a közös nyelv, a fénykép nem kér tolmácsot

Kitért arra, hogy a békéscsabaiak és az aradiak között a fotózás lett a közös nyelv, annak szeretete nem ismer határokat, nyelvi korlátokat, kulturális különbségeket. Egy fénykép nem kér tolmácsot, nem igényel szótárat, egyenesen a szívhez és az értelemhez szól. Egy jó fotó képes áthidalni a különbségeket, közös nevezőre hozni két hagyományt, gondolkodásmódot, kultúrát, és ez a Kapcsolat című kiállítás üzenete is.

Mircea O. Boran, Barabás Ferenc, Varga Tamás és Takács Péter a kiállításmegnyitón. Fotó: Licska Balázs

Megismerték egymást a Márvány Fotóműhely és az Aradi Fotóklub tagjai

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy 36 békéscsabai és aradi alkotó révén nyílt meg a tárlat, ez a szám pedig azt jelzi, hogy mind a két oldalról – a Márvány Fotóműhely és az Aradi Fotóklub oldaláról is – van igény a közös alkotásra. Az eltelt két évtized alatt a tagok megismerték egymást, egymás világát, ez is az eredménye a barátságnak, nem csak a számtalan fénykép.

A Lencsési Közösségi Ház után Aradra is elviszik a Kapcsolat című kiállítást

Barabás Ferenc, a Márvány Fotóműhely vezetője elmondta, hogy a kiállításmegnyitóra hoztak egy 30 perces vetítés révén több olyan fotót is, amelyekkel felelevenítik azt, ami az elmúlt két évtizedben történt: közös kiállításokat, szakmai összejövetelekt, kirándulásokat. Mircea O. Boran, az Aradi Fotóklub vezetője elmondta, hogy a klub 1968-ban jött létre, de a fotózás az 1900-as évek eleje óta meghatározó Aradon. A Lencsési Közösségi Házban megtekinthető Kapcsolat című tárlatot pedig elviszik Aradra is október közepén.