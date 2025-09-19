Tánc, szerelem, szabadság – a fiatalság időtlen pillanatai mutatja be Martin Wanda és Martin Gábor - videóval, galériával

Martin Wanda és Martin Gábor Az Örök Fiatalság Balladája című fotókiállítása a fiatalok bulizását, kikapcsolódás utáni vágyát mutatja be egészen egyedi, szuggesztív módon. Wanda napjaink Londonjában, Martin Gábor pedig az 1960-as, 1970-es évek Békéscsabáján örökítette meg a szórakozó fiatalokat.

Martin Wanda és Martin Gábor elhozta az örök ifjúság balladáját. Fotó: Dinya Magdolna

Martin Wanda és Martin Gábor: szerelem, tánc, hétköznap

Ahogy előzetesen a kiállításról olvashattuk,

a két időpont és helyszín elméletben aligha lehetne távolabb egymástól,

a hasonló technika,

a visszatérő divat és hajviseletek miatt

ezen párba állított fényképeknél néha erősen kell koncentrálni, hogy melyik készült most és melyik negyven évvel ezelőtt, néhány rejtett részlettől eltekintve mint egy- egy okostelefon, laptop vagy éppen Lenin portréja a DJ pult mögött. A párhuzamba állított képanyag ugyanis arról árulkodik, hogy a kikapcsolódás utáni vágy, a szerelem, a táncolás, a hétköznapokról való elfeledkezés vágya időtlen, politikai rezsimtől és érától független, teljesen mindegy, hogy mikor és hol készteti éjszakázásra az embert.

Szerették volna, ha Békéscsabára érkezik a kiállítás

Dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója elmondta, a projekt 2017-ben a Bárka című folyóiratban, majd 2019-ben az országos médiában is megjelent. Mint mondta, mindenképpen szerette volna ha a tárlat megérkezik Békéscsabára is, a kiállítás rólunk és nekünk szól, hiszen csabai lány csabai édesapával alkotott maradandót.

– Ugyanazok vagyunk, a fiatalság ugyanaz Békéscsabán és Londonban, a 70-es években és 2010-es években is – fogalmazott a két kiváló fotóművész kiállításáról.

Megismerhetjük az örök ifjúság balladáját

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere elmondta, két csabai, két lokálpatrióta művész alkotásai jelennek meg a kiállításon, akik a fotózás szerelmesei és magas szintű művelői.

– Két olyan fotós, akik mindketten fotózták korosztályukat bulizás közben, egy-egy ellesett pillanatban – tette hozzá. – S ebben a két különálló, de nagyon sok párhuzamosságot és hasonlóságot mutató világban megismerhetjük az örök ifjúság balladáját.