Mai évfordulók
Tánc, szerelem, szabadság – a fiatalság időtlen pillanatai mutatja be Martin Wanda és Martin Gábor - videóval, galériával

Címkék#Az Örök Fiatalság Balladája#kiállítás#Martin Wanda#Martin Gábor

Buli, tánc, szerelem, a hétköznapoktól való elfeledkezés vágya térben és időben egymástól távol, mégis nagyon hasonlóan jelenik meg a különleges tárlaton. Megnyílt Martin Wanda és Martin Gábor fotóművészek Az Örök Fiatalság Balladája című fotókiállítása csütörtökön délután a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban.

Papp Gábor

Martin Wanda és Martin Gábor Az Örök Fiatalság Balladája című fotókiállítása a fiatalok bulizását, kikapcsolódás utáni vágyát mutatja be egészen egyedi, szuggesztív módon. Wanda napjaink Londonjában, Martin Gábor pedig az 1960-as, 1970-es évek Békéscsabáján örökítette meg a szórakozó fiatalokat. 

Martin Wanda és Martin Gábor
Martin Wanda és Martin Gábor elhozta az örök ifjúság balladáját. Fotó: Dinya Magdolna

Martin Wanda és Martin Gábor: szerelem, tánc, hétköznap 

Ahogy előzetesen a kiállításról olvashattuk, 

  • a két időpont és helyszín elméletben aligha lehetne távolabb egymástól, 
  • a hasonló technika, 
  • a visszatérő divat és hajviseletek miatt 

ezen párba állított fényképeknél néha erősen kell koncentrálni, hogy melyik készült most és melyik negyven évvel ezelőtt, néhány rejtett részlettől eltekintve mint egy- egy okostelefon, laptop vagy éppen Lenin portréja a DJ pult mögött. A párhuzamba állított képanyag ugyanis arról árulkodik, hogy a kikapcsolódás utáni vágy, a szerelem, a táncolás, a hétköznapokról való elfeledkezés vágya időtlen, politikai rezsimtől és érától független, teljesen mindegy, hogy mikor és hol készteti éjszakázásra az embert.

Szerették volna, ha Békéscsabára érkezik a kiállítás

Dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója elmondta, a projekt 2017-ben a Bárka című folyóiratban, majd 2019-ben az országos médiában is megjelent. Mint mondta, mindenképpen szerette volna ha a tárlat megérkezik Békéscsabára is, a kiállítás rólunk és nekünk szól, hiszen csabai lány csabai édesapával alkotott maradandót.

– Ugyanazok vagyunk, a fiatalság ugyanaz Békéscsabán és Londonban, a 70-es években és 2010-es években is – fogalmazott a két kiváló fotóművész kiállításáról.

Megismerhetjük az örök ifjúság balladáját

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere elmondta, két csabai, két lokálpatrióta művész alkotásai jelennek meg a kiállításon, akik a fotózás szerelmesei és magas szintű művelői.

– Két olyan fotós, akik mindketten fotózták korosztályukat bulizás közben, egy-egy ellesett pillanatban – tette hozzá. – S ebben a két különálló, de nagyon sok párhuzamosságot és hasonlóságot mutató világban megismerhetjük az örök ifjúság balladáját.

A lakóhelyhez irányuló szeretetük nem üres frázis

Az alpolgármester hangsúlyozta, Gábor és Wanda a szülőföldhöz, a lakóhelyhez irányuló szeretete nem csupán üres frázis. 

– Gábor munkássága, itt maradása, itt léte, ékes bizonyítéka a kötődésnek. Wanda munkásságát elsősorban a Budapest-Párizs-London-New York tengely mentén lehet nyomon követni, de rendszeresen lehet vele találkozni Békéscsabán is, hiszen amikor teheti, hazajön a szüleihez, a barátaihoz a szülővárosába – fogalmazott.

Varga Tamás reményét fejezte ki, hogy Martin Wandának és Martin Gábornak lesz még közös kiállítása, például a divat- és reklámfotók párhuzamba állításával.

A megnyitó második részében Martin Wanda és Martin Gábor Gyarmati Gabriella művészettörténész, a kiállítás kurátorával beszélgetve mutatta be a tárlatot.

Martin Wanda és Martin Gábor kiállítása

Fotók: Dinya Magdolna

Megjelenik a fiatalok kultúrája

Wanda megerősítette, hogy valóban főként divatfotósként ismerik, de elkezdett elmozdulni a portré- és zenefotózás irányában. Elárulta, hogy valamennyi munkájában visszatérő motívum a fiatalok kultúrája, az ifjúsági kultúra, az emberek, a portrék.

Martin Gábor elmondta, színes fotográfiai pálya adatott meg a számára. Hozzátette, mindig is érdekelte a szociofotó, a riport kapcsán elérhető meztelen valóság. A kiállításon látható képek is a szocifotós hét évének egyfajta tematikus szeletei.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
