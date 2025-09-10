szeptember 10., szerda

Jövevény

Új lakó költözött a település kiállítóhelyére

Mancival, a bivallyal bővült a tanyaudvaron látható háziállatok sora.

Vincze Attila

A szabadkígyósi Svájceráj nevű kiállítóhelyen érdekes természettudományi és néprajzi vonatkozású kiállítások tekinthetőek meg, melyek a Munkácsy Mihály Múzeum közreműködésével készültek. Itt látható a kígyósi puszták világát bemutató Pusztakiállítás, az alföldi vizek növényeit és állatait bemutató A mesélő vízipók című kiállítás, valamint a tanyák világát megelevenítő Élet a tanyaudvaron.

Manci, a bivaly nemrég óta látható a szabadkígyósi Svájceráj kiállításán. Fotó: Munkácsy Mihály Múzeum

– Az alföldi tanyák világa című tárlat. Nemrégiben egy érdekességgel bővült a tanyaudvaron látható házállatok sora, mivel most már a Manci nevű bivaly is kikandikál az istállóajtón – osztotta meg a hírt a Munkácsy Mihály Múzeum a Facebook-oldalán.

 

 

