Új lakó költözött a település kiállítóhelyére

A szabadkígyósi Svájceráj nevű kiállítóhelyen érdekes természettudományi és néprajzi vonatkozású kiállítások tekinthetőek meg, melyek a Munkácsy Mihály Múzeum közreműködésével készültek. Itt látható a kígyósi puszták világát bemutató Pusztakiállítás, az alföldi vizek növényeit és állatait bemutató A mesélő vízipók című kiállítás, valamint a tanyák világát megelevenítő Élet a tanyaudvaron.

Manci, a bivaly nemrég óta látható a szabadkígyósi Svájceráj kiállításán. Fotó: Munkácsy Mihály Múzeum

– Az alföldi tanyák világa című tárlat. Nemrégiben egy érdekességgel bővült a tanyaudvaron látható házállatok sora, mivel most már a Manci nevű bivaly is kikandikál az istállóajtón – osztotta meg a hírt a Munkácsy Mihály Múzeum a Facebook-oldalán.