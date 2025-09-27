Munkácsy élete elevenedett meg a látványos lézershow-n – galériával, videóval

A Csabagyöngye Kulturális Központ közelében tartott lézershow keretében Munkácsy Mihály életének néhány, történetileg fontos momentumát mutatták meg. Így például lézerek segítségével megjelenítették, hogy a festőlegenda annak idején hogyan érkezett meg Békéscsabára, miképpen lett szerelmes a városban, de a nézők a párizsi évekbe is bepillantást nyerhettek. A víz feletti performansz alatt a közönséget egy narrátor segítette a különböző események beazonosításában.