Munkácsy Fest

34 perce

Munkácsy élete elevenedett meg a látványos lézershow-n – galériával, videóval

Különleges lézershow kápráztatta el a békéscsabaiakat pénteken este. A Munkácsy Fest látványos programja sokakat vonzott az Élővíz-csatornához.

Vincze Attila
Látványos lézershow kápráztatta el a csabai közönséget pénteken este a Munkácsy Fest programján. Fotó: Kiss Zoltán

A Csabagyöngye Kulturális Központ közelében tartott lézershow keretében Munkácsy Mihály életének néhány, történetileg fontos momentumát mutatták meg. Így például lézerek segítségével megjelenítették, hogy a festőlegenda annak idején hogyan érkezett meg Békéscsabára, miképpen lett szerelmes a városban, de a nézők a párizsi évekbe is bepillantást nyerhettek. A víz feletti performansz alatt a közönséget egy narrátor segítette a különböző események beazonosításában.

Lézershow Békéscsabán

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

